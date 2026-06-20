ユニフォームの耐久性が物議、モロッコとチェコの選手に悲劇北中米ワールドカップ（W杯）の舞台で、各国のユニフォームの耐久性を巡る問題が浮上している。ドイツメディア「Sky Sport」が報じた。同メディアは「不測の“裸”に！ユニフォームのクオリティーチェックが本格化している」と見出しを打ち、試合中に起きたユニフォームの破損トラブルについて伝えている。激しいコンタクトが繰り返されるなかで、異変が起きた。モ