◇パ・リーグ 日本ハム8―2西武（2026年7月11日 エスコンF）

4日前、日本ハム・宮崎は失意のどん底にいた。7日のロッテ戦で今季初昇格し、即スタメン出場も4打数無安打。試合後に新庄監督は「ここが勝負でしたね。結果が出なかったということ」とラストチャンスとも取れるコメントを残していた。もう後がない。それ以来のスタメンに宮崎は食らいついた。

「今年まだヒットも出てなかったので、マジで入ってくれ！と思って見ていました」

2点差に迫られた直後の5回先頭。高橋光のフォークをコンパクトに振り抜くと、打球は左翼ポール際に飛び込んだ。3年目で3本目の安打。通算20打席目で生まれた待望のプロ初本塁打だ。大歓声に包まれながらダイヤモンドを一周し「初めてだったので凄い歓声を頂けてうれしかった」と感慨を込めた。

山梨学院時代は控え選手だったが、山梨学院大で急成長。4年夏には大学日本代表にも選出され、23年ドラフト3位でプロの扉をこじ開けた。入団時は84キロと細身。1年目は1軍で3日試合に出ただけで体重が1・5キロも落ちた。試合開始15分前におにぎりなど軽食を無理やり詰め込んで体重管理することもあった。そんな努力もあって3年間で体重は11キロも増えた。今春のキャンプでは主力野手が調整時期ではあったが、一時チームトップ3に入る打球速度も記録した。

チームは再び2位西武にゲーム差なしで肉薄した。宮崎は言う。「1回落ちたらもう上がれないぐらい（競争は激しい）。（昇格を狙う選手が）渋滞している。負けないように」。若手ひしめくチームに、また新たなホープが生まれた。（清藤 駿太）

▼日本ハム・新庄監督（宮崎のプロ初本塁打に）宮崎くんの家族の皆さま、初ホームランおめでとうございます！あとは選手に聞いてちょうだい！