【「 3COINS 」ハローキティコラボレーションアイテム】 7月18日 発売予定 価格：330円～

パルグループホールディングスの雑貨ブランド「3COINS（スリーコインズ）」は、サンリオのハローキティとのコラボレーションアイテムを7月18日より発売する。価格は330円より。

今回の新商品はハローキティの魅力を詰め込んだ限定アイテムを3つのコンセプトで展開する。赤と白を基調としたおすわりキティの「Design 01」、流行や社会現象に寄り添ったパールピンクのキルトシリーズの「Design 02」、ガーリーや大人っぽいモノトーンのデザインを使った「Design 03」という3つが用意。“あなたにとってのあの頃”が詰まったデザインで、ハンカチやショッピングバッグ、クリアファイルセットやキーホルダーなど多彩な商品が展開される。

コラボ商品は全国の3COINSに加え、3COINS+plus、3COINS OOOPS!、3COINS stationならびに公式通販サイト「PAL CLOSET」にて販売予定となっている。

□コラボレーション特設ページ

商品ラインナップ

・ハンカチ（3種/各330円）

・ショッピングバッグ（3種/各330円）

・コンパクトミラー（3種/各330円）

・マルシェバッグ（3種/各880円）

・巾着ポーチ（3種/各330円）

・ビッグウォールポケット（3種/各1,980円）

・リップチャーム（3種/各660円）

・ヘアゴム（3種/各550円）

・プラコップ（3種/各660円）

・ミニジップバッグ（660円）

・ジップバッグ（660円）

・ストックバッグ（550円）

・クリアファイルセット（550円）

・ダストボックス（660円）

・スクバ風キーホルダー（880円）

・リュック風キーホルダー（1,100円）

・カセットテープケース付きステッカーセット（550円）

・CDケース付きステッカーセット（550円）

・クリアケース付きステッカーセット（330円）

・財布風付箋セット（550円）

・ポケベル風メモパッド（330円）

・スマホケース風付箋セット（330円）

・筆箱風小物入れ（660円）

・ガラケー風ミラーくしセット（880円）

・ドアノブカバー（660円）

・牛乳パック風ボトル（660円）

・ペンスタンド付き卓上収納（880円）

・ツールボックス（1,100円）

・ヘアクリップ（550円）

・ヘアクリップセット（330円）

・アクセサリー収納（1,100円）

・マルチケース（880円）

・クリアパスケース（550円）

・モバイルチャーム（660円）

・コスメポーチ（880円）

・保冷巾着（880円）

・ヘアアイロンケース（880円）

・ウォールポケット（880円）

・ビニールポーチ（660円）

・メッシュポーチ（660円）

・クリアポーチ（660円）

・リボンポーチ（660円）

・ラバーコースター（330円 ※ランダム商品）

【公式通販サイト「PAL CLOSET」限定】

・ラバーコースターコンプリートセット（1,980円）