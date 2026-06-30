3COINSと「ハローキティ」のコラボグッズが7月18日に新発売3つのコンセプトで展開する限定アイテム
パルグループホールディングスの雑貨ブランド「3COINS（スリーコインズ）」は、サンリオのハローキティとのコラボレーションアイテムを7月18日より発売する。価格は330円より。
今回の新商品はハローキティの魅力を詰め込んだ限定アイテムを3つのコンセプトで展開する。赤と白を基調としたおすわりキティの「Design 01」、流行や社会現象に寄り添ったパールピンクのキルトシリーズの「Design 02」、ガーリーや大人っぽいモノトーンのデザインを使った「Design 03」という3つが用意。“あなたにとってのあの頃”が詰まったデザインで、ハンカチやショッピングバッグ、クリアファイルセットやキーホルダーなど多彩な商品が展開される。
コラボ商品は全国の3COINSに加え、3COINS+plus、3COINS OOOPS!、3COINS stationならびに公式通販サイト「PAL CLOSET」にて販売予定となっている。
□コラボレーション特設ページ商品ラインナップ
・ハンカチ（3種/各330円）
・ショッピングバッグ（3種/各330円）
・コンパクトミラー（3種/各330円）
・マルシェバッグ（3種/各880円）
・巾着ポーチ（3種/各330円）
・ビッグウォールポケット（3種/各1,980円）
・リップチャーム（3種/各660円）
・ヘアゴム（3種/各550円）
・プラコップ（3種/各660円）
・ミニジップバッグ（660円）
・ジップバッグ（660円）
・ストックバッグ（550円）
・クリアファイルセット（550円）
・ダストボックス（660円）
・スクバ風キーホルダー（880円）
・リュック風キーホルダー（1,100円）
・カセットテープケース付きステッカーセット（550円）
・CDケース付きステッカーセット（550円）
・クリアケース付きステッカーセット（330円）
・財布風付箋セット（550円）
・ポケベル風メモパッド（330円）
・スマホケース風付箋セット（330円）
・筆箱風小物入れ（660円）
・ガラケー風ミラーくしセット（880円）
・ドアノブカバー（660円）
・牛乳パック風ボトル（660円）
・ペンスタンド付き卓上収納（880円）
・ツールボックス（1,100円）
・ヘアクリップ（550円）
・ヘアクリップセット（330円）
・アクセサリー収納（1,100円）
・マルチケース（880円）
・クリアパスケース（550円）
・モバイルチャーム（660円）
・コスメポーチ（880円）
・保冷巾着（880円）
・ヘアアイロンケース（880円）
・ウォールポケット（880円）
・ビニールポーチ（660円）
・メッシュポーチ（660円）
・クリアポーチ（660円）
・リボンポーチ（660円）
・ラバーコースター（330円 ※ランダム商品）
【公式通販サイト「PAL CLOSET」限定】
・ラバーコースターコンプリートセット（1,980円）