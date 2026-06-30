AMBEO Soundbar Mini

Sonova Consumer Hearing Japanは、ゼンハイザーサマーセール2026を7月13日23時59分まで実施中。フラッグシップヘッドフォン「HD 800S」とフラッグシップイヤフォン「IE 900」がともに23％ OFFとなっているほか、サウンドバー「AMBEO Soundbar Mini」やサブウーファー「AMBEO Sub」は46% OFFで販売される。

セール対象製品と割引率は以下の通り。


【対象製品と割引率】 IE 200　41% IE 300　47% IE 300+4.4mmバランスケーブル　51% IE 600　31% IE 900　23% HD 600　30% HD 620S　22% HD 620S+バランスケーブル(700403)　19% HD 620S+HD 500BAM　23% HD 650　10% HD 660S2　21% HD 800S　23% AMBEO Soundbar Mini(SB02S Black-JP)　46% AMBEO Soundbar Plus(SB02M Black-JP)　33% AMBEO Sub(SW02 Black-JP)　46%