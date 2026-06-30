ゼンハイザーサマーセール。サウンドバー「AMBEO Soundbar Mini」が約46％ OFF
AMBEO Soundbar Mini
Sonova Consumer Hearing Japanは、ゼンハイザーサマーセール2026を7月13日23時59分まで実施中。フラッグシップヘッドフォン「HD 800S」とフラッグシップイヤフォン「IE 900」がともに23％ OFFとなっているほか、サウンドバー「AMBEO Soundbar Mini」やサブウーファー「AMBEO Sub」は46% OFFで販売される。
セール対象製品と割引率は以下の通り。
【対象製品と割引率】 IE 200 41% IE 300 47% IE 300+4.4mmバランスケーブル 51% IE 600 31% IE 900 23% HD 600 30% HD 620S 22% HD 620S+バランスケーブル(700403) 19% HD 620S+HD 500BAM 23% HD 650 10% HD 660S2 21% HD 800S 23% AMBEO Soundbar Mini(SB02S Black-JP) 46% AMBEO Soundbar Plus(SB02M Black-JP) 33% AMBEO Sub(SW02 Black-JP) 46%