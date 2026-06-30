阿久津仁愛、25歳の節目に2nd写真集『Transit』刊行　マレーシアで“少年と大人の狭間”を撮影

俳優・阿久津仁愛の2nd写真集『阿久津仁愛写真集 Transit』が、9月11日にKADOKAWAより発売される。

【写真】写真集『阿久津仁愛写真集 Transit』先行カット

阿久津にとって本作は、20歳で発表した1st写真集から5年ぶりとなる2冊目の写真集。25歳の節目を飾る一冊で、撮影地には多様な文化が溶け合うマレーシアが選ばれた。大人と子供の狭間をテーマに撮影が行われ、熱帯の太陽の下で見せる少年のようなあどけない笑顔と、異国の夜に佇む艶やかで憂いを帯びた大人の眼差しが、1冊の中に収められているという。

阿久津仁愛は2000年12月23日生まれ、栃木県出身。2015年「第28回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」で準グランプリを受賞しデビューした。2016年にはミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズンの主役・越前リョーマ役に抜擢され、歴代最長となる4年間を務めた。以降も舞台『HUNTER×HUNTER』キルア役、W主演ドラマ『BLドラマの主演になりました』などに出演。2026年には舞台『千と千尋の神隠し』ソウル公演で新キャストのハク役に起用され、韓国・芸術の殿堂オペラハウスの舞台に立った。

発売を記念して、東京・兵庫で発売記念イベントが開催される。9月12日にHMV＆BOOKS SHIBUYA、9月26日にHMV三宮オーパでそれぞれ実施され、10月10日にはオンラインイベントも予定されている。

あわせて、店舗限定版の展開も発表された。カドスト限定特装版はオリジナルアクリルプレートが付属し、定価6,820円（税込）で予約を受け付ける。cubit club版、セブンネットショッピング版、楽天ブックス版には、それぞれ名刺サイズフォトカードが特典として封入される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）