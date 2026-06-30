史上初めて牡馬が出走可能なＪＲＡ芝マイルＧ１を完全制覇したジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）が引退することが、６月３０日、分かった。管理する高野調教師が明らかにした。香港のチャンピオンズマイル・ＧＩ（１３着）以降、馬体の回復が進まず、輝かしい成績を加味しての引退となった。今後は社台スタリオンステーションで種牡馬となる予定だ。

高野調教師は「ジャンタルマンタル号にはおつかれさまでした、ありがとうございますとお伝えしたいです。オーナーの皆様、社台ファームの皆様、鮫島克駿騎手、川田（将雅）騎手、ジャンタルマンタル号に関わっていただいた全ての方々、そして担当の松井助手を始めとする、厩舎スタッフ一同には深く感謝申し上げます」と、開口一番に深々と感謝の言葉を並べた。

ジャンタルマンタルは２３年１０月にデビュー。無傷３連勝で朝日杯ＦＳを制した。２４年にＮＨＫマイルＣ、２５年に安田記念とマイルＣＳを勝利し、牡馬が出走できる国内芝マイルＧ１・４競走を史上初めて完全制覇した。４月の香港・チャンピオンズマイル（１３着）がラストランとなった。

トレーナーは「無事にスタッドインすることが出来てホッとしています。マイルでの圧倒的競走能力は、スピードの持続力が最大の源で、２歳王者になる早熟性から、３年連続でＧ１を勝ち抜く成長力もあわせ持ち、必ずやいい子を出してくれると思います。この馬自身もダートも走ったんじゃないかという気がしていましたし、血統的には面白いと思います。バトンをしっかりと引き継いで、数年後の子供たちの活躍に期待したいですね」と、偉大な産駒の誕生を心待ちにしていた。