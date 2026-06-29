『これ描いて死ね』第1話 先行カット＆あらすじ公開！
7⽉3⽇（⾦）より毎週⾦曜⽇本テレビ系フラアニにて全国30局ネットで放送となるTVアニメ『これ描いて死ね』。第1話の先行カットとあらすじが公開された。
マンガ⼤賞2023⼤賞受賞、第70回 ⼩学館漫画賞受賞、数々の賞を受賞し、SNSでも多数の⾼評価を獲得している⼩学館『ゲッサン』連載中の『これ描いて死ね』。漫画を愛する全ての⼈に向けた、漫画浪漫成⻑譚が、待望のTVアニメ化。⾚城博昭監督×シンエイ動画のタッグで送る本作は、安海相役・関根明良、⼿島零役・早⾒沙織らの公開から始まり、3⽉にはポコ太役・⽇高のり⼦、寺村七役・種崎敦美など、豪華キャストの発表に⼤きな反響を呼んだ。
伊⾖王島で暮らす漫画好きの⾼校⽣、安海相。⼈と話すのが苦⼿で、友達もなかなかできなかった相にとって、漫画は現実から逃げるためのものではなく、前を向くためのもの。なかでも漫画家・☆野０の代表作『ロボ太とポコ太』は、彼⼥の⼈⽣を変えた特
別な作品だった。
そして相のそばには、他の誰にも⾒えないイマジナリーフレンドのポコ太がいた。階段の上から絵が落ちてきた時、⽝に吠えられて⽴ち尽くした⼈を⾒かけた時、誰かに声をかける勇気が出ない時――。「こんな時 漫画の主⼈公なら…！」と、ポコ太はいつもそう⾔って、相の背中を押してくれる。⼈⾒知りだった相が少しずつ世界へ踏み出せたのも、漫画とポコ太がいてくれたからだった。
ある⽇、授業中に漫画を読んでいた相は担任の⼿島先⽣に⾒つかってしまう。相に問題を⾒つけるたび「指導します」と⾔い放つ⼿島先⽣は、漫画を没収。さらに、漫画そのものを否定する⾔葉を⼝にする。⼤切な世界を傷つけられて落ち込む中、相は敬愛する☆野０が新作をコミティアで頒布することを知り、ひとつの計画を⽴てる――。
これまでポコ太に導かれてきた相。彼⼥が⾃ら⼀歩を踏み出す、そのきっかけとは――！？
『これ描いて死ね』はいよいよ7⽉3⽇（⾦）放送開始。漫画に懸ける、相たちの⻘春ストーリーが幕を開ける。初回は23時35分より放送スタート。「漫画を描く 漫画に懸ける 私たちの⻘春」漫画を愛する全ての⼈へ届け！！
＜第1話「魔法屋敷〜こんなとき、漫画の主人公なら？」あらすじ＞
伊⾖王島で暮らす漫画好きの⾼校⽣、安海相。
☆野０の漫画『ロボ太とポコ太』が⼤好きで、彼⼥のそばにはイマジナリーフレンドのポコ太の姿が。
ある⽇授業中に読んでいた漫画を担任の⼿島先⽣に没収され、漫画そのものを否定されてしまう。
落ち込む安海だったが☆野 0 が新作を「コミティア」で頒布することを知り、
ある計画を⽴てる―。
＞＞＞第1話先行カットをすべてチェック！（写真9点）
※「種崎敦美」の「崎」は「大」の部分が「立」になる字が正しい表記。
※「日郄のり子」の「高」は「はしごたか」が正しい表記。
（C）とよ⽥みのる／⼩学館／王島南⾼校漫研
マンガ⼤賞2023⼤賞受賞、第70回 ⼩学館漫画賞受賞、数々の賞を受賞し、SNSでも多数の⾼評価を獲得している⼩学館『ゲッサン』連載中の『これ描いて死ね』。漫画を愛する全ての⼈に向けた、漫画浪漫成⻑譚が、待望のTVアニメ化。⾚城博昭監督×シンエイ動画のタッグで送る本作は、安海相役・関根明良、⼿島零役・早⾒沙織らの公開から始まり、3⽉にはポコ太役・⽇高のり⼦、寺村七役・種崎敦美など、豪華キャストの発表に⼤きな反響を呼んだ。
別な作品だった。
そして相のそばには、他の誰にも⾒えないイマジナリーフレンドのポコ太がいた。階段の上から絵が落ちてきた時、⽝に吠えられて⽴ち尽くした⼈を⾒かけた時、誰かに声をかける勇気が出ない時――。「こんな時 漫画の主⼈公なら…！」と、ポコ太はいつもそう⾔って、相の背中を押してくれる。⼈⾒知りだった相が少しずつ世界へ踏み出せたのも、漫画とポコ太がいてくれたからだった。
ある⽇、授業中に漫画を読んでいた相は担任の⼿島先⽣に⾒つかってしまう。相に問題を⾒つけるたび「指導します」と⾔い放つ⼿島先⽣は、漫画を没収。さらに、漫画そのものを否定する⾔葉を⼝にする。⼤切な世界を傷つけられて落ち込む中、相は敬愛する☆野０が新作をコミティアで頒布することを知り、ひとつの計画を⽴てる――。
これまでポコ太に導かれてきた相。彼⼥が⾃ら⼀歩を踏み出す、そのきっかけとは――！？
『これ描いて死ね』はいよいよ7⽉3⽇（⾦）放送開始。漫画に懸ける、相たちの⻘春ストーリーが幕を開ける。初回は23時35分より放送スタート。「漫画を描く 漫画に懸ける 私たちの⻘春」漫画を愛する全ての⼈へ届け！！
＜第1話「魔法屋敷〜こんなとき、漫画の主人公なら？」あらすじ＞
伊⾖王島で暮らす漫画好きの⾼校⽣、安海相。
☆野０の漫画『ロボ太とポコ太』が⼤好きで、彼⼥のそばにはイマジナリーフレンドのポコ太の姿が。
ある⽇授業中に読んでいた漫画を担任の⼿島先⽣に没収され、漫画そのものを否定されてしまう。
落ち込む安海だったが☆野 0 が新作を「コミティア」で頒布することを知り、
ある計画を⽴てる―。
＞＞＞第1話先行カットをすべてチェック！（写真9点）
※「種崎敦美」の「崎」は「大」の部分が「立」になる字が正しい表記。
※「日郄のり子」の「高」は「はしごたか」が正しい表記。
（C）とよ⽥みのる／⼩学館／王島南⾼校漫研
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