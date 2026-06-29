歌手の華原朋美(51)が29日までに自身のインスタグラムを更新し、6歳愛息との仲良しショットを披露した。

「雨の日だって遊びたいよね ジャンプいっぱいしてる姿見て連れてきて良かったって思った」と書き出すと、白のニット帽姿の自身と赤のTシャツ姿の愛息が密着するショットをアップ。

「最近お勉強も頑張ってるし大好きなLEGOも買えたから良かった おもちの本当に楽しい時に見せてくれる笑顔 沢山見れて私も頑張ろうって思わせてくれました どんどん大きくなっていくおもちくん 愛おしいよ やっぱり」とつづった。

「LOVE IS BEST 愛が1番 8月30日から全国ツアーがスタートするんだけど、おもちもセットリスト一緒に考えてくれたよ fantastic songs 沢山のファンの皆様に会えるのを楽しみにしてます」とアピールし、「いつも優しく私たち家族を見守ってくださってありがとうございます」と感謝を記した。

華原の投稿に、フォロワーからは「ともちゃん可愛いすぎで大好き」「明るく可愛い朋ちゃん！私の青春時代の憧れです」「ママのお顔だね ステキ」「応援してます」といった反響が寄せられている。