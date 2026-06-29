Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ<9418.T>は大幅に３日続伸。前週末２６日の取引終了後、ＴＢＳホールディングス<9401.T>と資本・業務提携契約を締結したと発表しており、材料視した買いが集まっている。資本及び業務の提携関係を更に強化し、グローバル競争力を有するオリジナルコンテンツの創出力及び流通力を向上させるとともに、コンテンツ領域に留まらない協業体制を構築する。



資本・業務提携に当たり、ＵＮＥＸＴ社長の宇野康秀氏が７月３日付で所有する１１６２万７９００株をＴＢＳＨＤに１株１７２０円で売却。今回の株式取得を経て、ＴＢＳＨＤの持ち株比率は８．０３％になる。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS