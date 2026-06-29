スバル新型「軽バン」登場！

スバルは2026年6月11日、軽商用バン「サンバーバン」の一部改良モデルを発表しました。

サンバーバンは、1961年の初代登場以来、ビジネスの現場を長く支えてきた歴史あるモデルです。

【画像】超カッコいい！ これが最新「サンバーバン」です！（17枚）

1999年発売の6代目まではスバル製でしたが、2012年の7代目からはダイハツ「ハイゼットカーゴ」のOEMモデルとなり、2022年に登場した現行型で8代目を数えます。

現行モデルはプラットフォームを一新して軽量化と高剛性化を図り、荷室上部を四角くすることで容量を広げているのが特徴です。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1890mm、ホイールベースは2450mm。駆動方式は2WD（FR）と4WDがあり、660cc直列3気筒エンジン、または同ターボエンジンから選べます。

トランスミッションは5速MTとCVTが用意されていますが、一部のグレードはCVTのみの設定です。

デザインは、サンバーバンが黒いバンパーなどで実用性を重視した無駄のシンプルな見た目です。一方、最上位グレードの「ディアス」は、メッキパーツをあしらった専用のフロントフェイスやリアパーツ、そしてシャープなLEDヘッドランプなどを採用しており、日常使いやレジャーにも映える、ワンランク上の洗練された見た目が特徴となっています。

今回の一部改良では、予防安全機能「スマートアシスト」が大きく進化し、従来の車両や歩行者に加え、新たに横断中の自転車も検知できるようになっています。

さらに、交差点での右折時に対向してくる直進車や、右左折時に横断してくる歩行者の検知機能も追加され、日々の安全運転をサポートしてくれます。

使いやすさの面でも向上しており、一部グレードのメーカーオプションに「スマートフォン連携9インチディスプレイオーディオ」が新たに加わりました。

またディアスには、スマートアシストの作動状況などを表示する「アクティブマルチインフォメーションメーター」を標準装備し、実用性をさらに高めています。

一部改良を受けたサンバーバンの価格（消費税込）は115万円から206万8000円です。

※ ※ ※

新しくなったサンバーバンは、長年培ってきた使い勝手の良さに最新の安全技術と利便性が加わり、毎日の仕事をより快適に、そして心強く支えてくれる一台へと進化を遂げています。