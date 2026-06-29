「立候補制ではなく私が決める」森保監督がブラジル戦前に明かしたPK戦キッカーへの決断【W杯】
2026年６月28日（日本時間29日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表の森保一監督がブラジル戦の前日会見に出席した。
「我々が勝利を目指して全力を出し切る。世界のトップ・オブ・トップの強豪であり、ワールドカップ優勝５回を誇るブラジルですが、勝利を掴めるよう臨みたいです」
そう意気込みを語った森保監督。決勝トーナメントは90分で決着がつかなければ延長戦、さらにPK戦へともつれ込む。前回のカタール大会では決勝トーナメント１回戦でクロアチアにPK戦の末に敗れた。その経験を踏まえ、今回はPK戦でのキッカー選びについて考えを明かした。
「前回のカタール・ワールドカップでクロアチアにPK戦の末に敗れた試合では、誰が蹴るかという準備まではしていました。ただ、結果的に選手たちに委ねる選択をしました。今回はPK戦が濃厚となったタイミングでキッカーと順番を決めたいと思います。立候補制ではなく、私が最後に決めて選手たちに伝えようと思っています」
カタール大会での悔しさを踏まえた、経験に裏打ちされた決断と言えそうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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「我々が勝利を目指して全力を出し切る。世界のトップ・オブ・トップの強豪であり、ワールドカップ優勝５回を誇るブラジルですが、勝利を掴めるよう臨みたいです」
そう意気込みを語った森保監督。決勝トーナメントは90分で決着がつかなければ延長戦、さらにPK戦へともつれ込む。前回のカタール大会では決勝トーナメント１回戦でクロアチアにPK戦の末に敗れた。その経験を踏まえ、今回はPK戦でのキッカー選びについて考えを明かした。
「前回のカタール・ワールドカップでクロアチアにPK戦の末に敗れた試合では、誰が蹴るかという準備まではしていました。ただ、結果的に選手たちに委ねる選択をしました。今回はPK戦が濃厚となったタイミングでキッカーと順番を決めたいと思います。立候補制ではなく、私が最後に決めて選手たちに伝えようと思っています」
カタール大会での悔しさを踏まえた、経験に裏打ちされた決断と言えそうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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