サッカー北中米ワールドカップ

サッカーの北中米ワールドカップは27日（日本時間28日）、グループリーグ（GL）最終節最終日が行われた。A組3位の韓国は決勝トーナメント（T）進出ならず、2大会ぶりのGL敗退が決定。南アフリカとのA組最終戦に敗れた直後、決勝Tへの進出確率は87％と伝えられていたが、最悪のシナリオが着々と進んでいってしまった。

韓国はGL初戦でチェコに2-1で勝利したものの、開催国メキシコに0-1で敗戦。さらにFIFAランクでは格下だった南アフリカにも0-1で敗れ、1勝2敗の組3位（勝ち点3、得失点差-1、総得点2）だった。

48か国参加の今大会は全12組の各組2位以内に加え、各組3位の成績上位8か国も決勝Tに進める。そのため韓国もチャンスはあるとみられていた。勝ち点で並んだ場合は得失点差、総得点の順に優劣をつけるレギュレーションだ。

米国のデータ提供企業「オプタ」は、南アフリカとのA組最終戦に敗れた直後に韓国の決勝T進出確率は87％あるとしていた。しかし、ここから韓国が願わない展開が続いてしまった。

【E組＝悲】エクアドル 2-1 ドイツ（ドイツ引き分け以上なら韓国有利）

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【F組＝悲】日本 1-1 スウェーデン（日本2点差以上の勝利なら韓国有利）

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【D組＝悲】オーストラリア 0-0 パラグアイ（いずれのチーム勝ちでも韓国有利の展開あり）

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【I組＝悲】セネガル 5-0 イラク（セネガル大勝でなければ韓国有利）

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【H組＝喜】スペイン 1-0 ウルグアイ（ウルグアイの負けで韓国有利）

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【G組＝悲】エジプト 1-1 イラン（イラン負けなら韓国有利）

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【L組＝悲】クロアチア 2-1 ガーナ（クロアチア負けなら韓国有利）

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【K組＝悲】コンゴ 3-1 ウズベキスタン（引き分けorウズベキスタン僅差勝利なら韓国有利）

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【J組＝悲】アルジェリア 3-3 オーストリア（いずれのチームが勝っても韓国有利の展開あり）

結局、韓国は各組3位の中で10番手。8位以内に入れず、決勝トーナメント進出はならなかった。もちろん他力本願の状況に陥ってしまった時点で覚悟しなければならなかったことだが、あまりにも淡々と“最悪のシナリオ”が進んでいってしまった。



（THE ANSWER編集部）