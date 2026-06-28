

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した晴こころ





「ミスマガジン2025」でミスヤングマガジンを受賞した天真爛漫な17歳、晴こころちゃんが6月29日（月）発売『週刊プレイボーイ28号』のグラビアに初登場！ 純真無垢で太陽のような笑顔に透き通る素肌、そして現役JKならではの青春感をとくとご覧あれ！

【写真】晴こころの初登場グラビア

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【私の中で「アチャパー」と「ズコー」がはやってます】

――週プレ初登場ですが、撮影はいかがでしたか？

晴 普段の撮影では自分の中でスイッチを入れて、いつもとは違う澄ました表情をしたり大人っぽく切り替えるんです。でも、今回は撮影スタッフさんにいつもの自分を引き出していただいて、今までに見せていない素の私が写っているんじゃないかなと思います！

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晴 明るくて元気で、高校生らしいフレッシュな自分です！

――撮影中のエピソードは？

晴 カメラマンさんのリクエストでカメラに向かってしゃべりながら撮影したんですけど、私が語尾に「かな？」ってつける癖があることがわかって。その語尾の話で盛り上がったり、私の中で最近はやっている言葉を使ったらみんな笑ってくれました（笑）。

今、「アチャパー」と「ズコー」が私の中ではやってるんですよ。何かミスったりしたら「アチャパー！」、友達との話が想定外の方向に行ったら「ズコー！」って（笑）。

――ちょっと昭和チックでレトロなノリですが（笑）、本当に明るくて元気ですね。

晴 子供の頃からずっとこんな感じで、お母さんの前で変な動きのダンスをして、笑いを取ったりしていました（笑）。昨日もお母さんの前で踊ったんですよ！

――今もやってるんですね（笑）。

晴 イヤホンで音楽を聴きながら踊って、何を聴きながら踊っているか当ててもらうんです。友達の前でも変な踊りをするし、顔芸をすることも多いです。

――それが、子供時代からずっと続いていると。

晴 続いてるし、大人になってもこのまま変な動きと顔芸は忘れずに生きていきたいです！ 私、橋本環奈さんが憧れなんですよ。橋本環奈さんは、私が子供の頃からドラマなどで素晴らしい変顔をされていて。それがすごく大好きなので、あんなふうになりたいと思っているんです！

――子供の頃から芸能界への憧れがあったんですか？

晴 保育園の卒園アルバムに「アイドルになりたい」と書いたり、キッズモデルのオーディションを受けたりしてましたが、もともと目立ちたがりで、お母さんや友達を笑顔にするのが好きでした。だから、いつか自分発信でいろんな人に笑顔を届けたいなと思っていたんです。それで、高校生になって今しかできないことをしようと決めて、今に至ります。

――その結果、「ミスマガジン2025」でミスヤングマガジンの受賞につながるんですね。

晴 出発地点に立たせていただいたと思っています。選んでいただいた責任があるし、これからに向けて気持ちが引き締まってます。

――これからに向けて、今はどんな未来を描いていますか？

晴 グラビアでは、JKならではのフレッシュさを生かして撮影していきたいなと思っています！

――ラストJKイヤーですし。

晴 卒業までに高校の友達と一緒にやりたいことが多すぎて、時間が足りないんですよ〜。卒業したら、変な踊りや変顔を気軽に披露できる相手が減るので、それも寂しいです（笑）。

――グラビア以外の活動だと？

晴 いつか『世界の果てまでイッテQ！』に出て、出川ガールズになりたい！ 私、小学3年生のときの七夕のお願いに、「イッテQが一生続きますように！」って書いたくらい大好きなんです。

俳優としても努力して、将来はコメディができるような役者さんになりたいと思ってます。どんなお仕事でも、皆さんに笑顔になってもらえる存在になれたら！

――その思いも幼少期から変わっていないんですね。

晴 読者や視聴者の方たちだけでなく、お仕事の現場にいるスタッフさんも笑顔にして、いつもその場を明るくする人でいたいです。あと、おばあちゃんになったら山の上でモーニングを出す喫茶店をオープンしたいな！

スタイリング／八杉直美 ヘア＆メイク／澤田果歩（GiGGLE）

●晴こころ

2009年2月19日生まれ 愛知県出身 身長161cm

◯「ミスマガジン2025」でミスヤングマガジンを受賞。

公式X【@cocoro20090219】

公式Instagram【@coco_ro0219】

公式TikTok【@cocoro.0219】



晴こころデジタル写真集『晴れもよう』 撮影／HIROKAZU 価格／1320円（税込）





取材・文／大久保和則 撮影／HIROKAZU