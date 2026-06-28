マッソーさんが、韓国・ソウルで1日4食を堪能する爆食一人旅の様子をお届けしています。



動画は「Snowfox ソンルン駅店」で朝食を取るシーンからスタート。マッソーさんは「チポトレランチソースのローストチキンサラダ」（1,190円）を手に取り、「旅先では栄養偏りがちになるから」と健康を意識したチョイスを披露しました。店内でプロテインを発見すると、すかさず購入するマッチョらしい一幕も収められています。



続いて足を運んだのは「クンジハルメスンデグッ 駅三店」。大好物だという「チュックミビビンバ」（1,000円）を注文し、具材を豪快に混ぜ合わせます。本場の味を一口頬張ると「ウマッソー！」と独自のフレーズが飛び出しました。一緒に提供された白いスープも味わい、「これはビビンバが美味しい都市まで運動しに行かなあかんわ！」と大満足の様子です。



3食目は「ヨンホドンテコ 江南直営店」で、人生2回目だという「ナッコプセ」（1,500円）を堪能。前菜がビュッフェ形式であることに「ここでお腹いっぱいなれるやーん」と喜びを隠せません。ホルモン、タコ、エビをメインにした鍋料理の濃厚な味わいに、「病みつきになりマッソー！」と箸が止まらない様子が伝わってきます。



最後は「ウミルガ サムソン店」にて、韓国の伝統的な高級牛肉を使用した「ハヌクッパ」（1,600円）で締めくくります。ご飯のおかわりが1杯無料と知ると「ラッキーすぎマッソー！」と歓喜。「マジでご飯進む料理多すぎて多幸感」と、充実した1日を振り返りました。



動画の最後でマッソーさんは、「次回の渡韓は地方の名物グルメも食べに行きたいな」と次なる旅への意欲を語っています。ヘルシーなサラダからボリューム満点の鍋料理まで、ソウルを満喫する食事の数々は、韓国旅行の計画を立てる際の飲食店選びのヒントになるはずです。



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