『さよならララ』第1話 WEB予告・あらすじ＆先行カット公開！
2026年7月5日より毎週日曜24：30〜TOKYO MXにて放送されるオリジナルアニメ―ション『さよならララ』。第1話のWEB予告、あらすじ、先行カットが公開された。WEB予告は主⼈公・ララ（CV：菱川花菜）によるナレーション付きだ。
『さよならララ』は、『メイドインアビス』『わたしの幸せな結婚』『盾の勇者の成り上がり』『少⼥☆歌劇 レヴュースタァライト』など、多数の⼈気アニメを⼿掛けるスタジオ「キネマシトラス」の設⽴15周年記念作品として発表されたオリジナルTVアニメ―ション。童話『⼈⿂姫』を題材としており、200年後に琵琶湖に蘇った⼈⿂姫ララの物語が展開される。監督を務める⼩出卓史は滋賀県出⾝であり、本作品が初監督作品となる。
このたび、第1話のWEB予告・あらすじ・先⾏カットが公開された。また、6⽉30⽇ ”⼈⿂の⽇” には、新宿ユニカビジョンにて、 ”⼈⿂姫・ララが泳ぐ” 3連映像の放映が決定した。
第1話のあらすじはこちら。
＜第1話「⼈⿂姫ララ」＞
海の王である⽗のもとに⽣まれた⼈⿂のプリンセス・ララ。
ある⽇、ララは陸に⽣きる⼈間に恋をする。
それは⼈⿂の世界では掟破りの、禁じられた恋だった。
＞＞＞第1話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
そして、ララ（CV：菱川花菜）によるナレーション付きのWEB予告を公開。
「今からおよそ⼆百年前ーー私は深い海の底で⽣まれたーー」という、⼈⿂姫としての語りから始まり、「私はどうしようもなく、⼈間に恋をしてしまった」と切なく訴えかけ、最後は「私は蘇る。もう⼀度、本当の愛を探すために」という引きのあるセリフで締めくくる。
また6⽉30⽇は ”⼈⿂の⽇” 。⼈⿂姫・ララが登場する本作品の記念映像として、6⽉30⽇（⽕）から7⽉6⽇（⽉）まで、新宿ユニカビジョンにて、3連特別映像の放映が決定した。本作品監督の⼩出卓史制作による、⼤画⾯迫⼒の映像。まるで ”⼈⿂が都会の海を泳いでいるような” 映像を、ぜひ現地で確かめてほしい。
（C）キネマシトラス／「さよならララ」製作委員会
『さよならララ』は、『メイドインアビス』『わたしの幸せな結婚』『盾の勇者の成り上がり』『少⼥☆歌劇 レヴュースタァライト』など、多数の⼈気アニメを⼿掛けるスタジオ「キネマシトラス」の設⽴15周年記念作品として発表されたオリジナルTVアニメ―ション。童話『⼈⿂姫』を題材としており、200年後に琵琶湖に蘇った⼈⿂姫ララの物語が展開される。監督を務める⼩出卓史は滋賀県出⾝であり、本作品が初監督作品となる。
第1話のあらすじはこちら。
＜第1話「⼈⿂姫ララ」＞
海の王である⽗のもとに⽣まれた⼈⿂のプリンセス・ララ。
ある⽇、ララは陸に⽣きる⼈間に恋をする。
それは⼈⿂の世界では掟破りの、禁じられた恋だった。
＞＞＞第1話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
そして、ララ（CV：菱川花菜）によるナレーション付きのWEB予告を公開。
「今からおよそ⼆百年前ーー私は深い海の底で⽣まれたーー」という、⼈⿂姫としての語りから始まり、「私はどうしようもなく、⼈間に恋をしてしまった」と切なく訴えかけ、最後は「私は蘇る。もう⼀度、本当の愛を探すために」という引きのあるセリフで締めくくる。
また6⽉30⽇は ”⼈⿂の⽇” 。⼈⿂姫・ララが登場する本作品の記念映像として、6⽉30⽇（⽕）から7⽉6⽇（⽉）まで、新宿ユニカビジョンにて、3連特別映像の放映が決定した。本作品監督の⼩出卓史制作による、⼤画⾯迫⼒の映像。まるで ”⼈⿂が都会の海を泳いでいるような” 映像を、ぜひ現地で確かめてほしい。
（C）キネマシトラス／「さよならララ」製作委員会
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