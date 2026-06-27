浴室やキッチンといった水回り製品をはじめ、リビングや寝室といった居住空間の製品なども扱うLIXIL（リクシル、東京都品川区）が、5つの吐水モード全てに「ウルトラファインバブル」を搭載したシャワーヘッド「SPA U」を4月に発売しました。微細なミストで優しく汚れを洗浄する「フェイスミスト」、温かいミストで全身を洗える「ボディミスト」、大粒の水滴で洗い上げる「アクアスプレー」、勢いのある水流で、すっきりと洗い上げる「パワフルスプレー」、髪の根元まで洗える強力な「クレンズジェット」という5つの吐水モードを搭載した同商品の使い心地を、オトナンサー編集部のスタッフが3週間ほど試してみたので、レビューします。

【画像】LIXILの「SPA U」と一般的なシャワーヘッドの大きさも比較！ 洗える面積の大きさが一目瞭然！ 吐水口もチェック！

保温効果で“冷房冷え”軽減 頭皮ケア＆浴室掃除の使い勝手も○

LIXILでは、今までウルトラファインバブル生成機構を搭載した「エコアクアシャワーSPA」を発売していましたが「シャワーの水圧や、ミストの細かさなどの浴び心地は家族それぞれで異なるもの」と考え、「SPA U」に刷新しました。

まず、テレビやインターネットでも見聞きすることが増えた「ウルトラファインバブル」ですが、直径が約0.001ミリ未満という肉眼では見えないほど極小の気泡のことをいいます。通常、毛穴は約0.1〜0.3ミリ、髪の毛の太さは約0.08ミリのため、毛穴の隅々まで入り込み、頭皮、顔、ボディーの毛穴汚れを落とす効果が期待できます。

今回、試してみたのは、「SPA U」（BF-SR7、税込み3万800円）。マンションに備え付けられていた一般的なシャワーヘッドの吐水部分の直径は約7.5センチだったのに対し、「SPA U」の吐水部分は直径約11センチとやや大きめ。シャワーホースの他社製品変換用アダプターの兼ね合いで取り付け部の直径はほぼ変わりありませんが、グリップ部分は手が小さめの女性や小学生ぐらいの児童だと、少しだけ太く感じるかもしれません。しかし、吐水部分が大きいということは、頭やボディーにシャワーが当たる面積が大きいというメリットがあります。大きい割に重さはそこまで感じられず、操作性に関するストレスはありません。カラーはシルバーでメタリック感と高級感があり、浴室の雰囲気をガラリと変えてくれます。

大きな特徴は、5つの吐水モード全てで「ウルトラファインバブル」を体感できるということ。一番、肌当たりが柔らかい「フェイスミスト」から体験していくことにしました。きめ細かい水の粒が肌に当たり、肌がシャワーの水に包まれているような感覚に陥りました。「フェイスミスト」ということもあり、額や鼻、頬といった部分の皮脂汚れを落とすのに最適。しかし、体全体を流すというのには、やはり物足りなさがあります。

そこで、次は、温かいミストで全身を洗える「ボディミスト」を体験。「フェイスミスト」に比べると大粒のミストがでてきて、肩や背中に当てると心地良い感覚が得られます。腕や足など、大きな部位の汚れやボディーソープを一気に洗い流してくれる感じがする上、温かいミストで保温効果もあり、冷房や扇風機などで冷えた体もじんわり温めてくれます。入浴後にすぐさま就寝準備に入れれば、入眠までの間に心地よいリラックスタイムが過ごせそうです。

シャワータイムで大きな要素を占めるのが髪と頭皮の洗い上がりではないでしょうか。暑くなってくると、頭皮のベタつきや汚れ残りが気になることもあります。そこで、頭皮の汚れをすっきり洗い流せる『クレンズジェット』も体験。シャワーヘッドの中央位置にある約3センチの直線上の吐水口から滝のように強力な水流が出てきて、ロングヘアの人でも髪の根元もちゃんとケアができます。水流がしっかりあり、予洗いの段階からしっかり頭皮に当てていくとマッサージ効果も得られた気もします。通常、シャンプーは“2プッシュ”でしているのですが、「SPA U」にしてからはしっかりと予洗いができているのか、同じ“2プッシュ”でもシャンプーの泡立ちがよくなっているのを感じるのが不思議なところ。

4つ目に体験したのが、大粒の水滴で洗い上げる「アクアスプレー」。「ボディミスト」よりも大粒の水滴で、体全体を優しく流したい時によい感じがしました。筆者は個人的な好みになってしまいますが「ボディミスト」に軍配を上げました。そして、最後は「パワフルスプレー」。シャワーヘッド全体から勢いのある水流が出て、シャンプーやボディーソープのせっけん残りをしっかりと洗い流してくれる感じがして、風呂上がりの最後に適したモードとして使っています。

3週間ほど使ってみて、驚いたのが、「3週間ほど使ってみて、驚いたのが、毛穴の汚れがすっきり落ちるからか、お肌の調子が整ってきたように感じたこと。髪もしっかり頭皮の汚れ落としができているのか、髪もしっかり頭皮の汚れ落としができているのか、さっぱりとした洗い上がりで、髪がふんわりと立ち上がるような心地よさを感じます。このような効果が体験できると、日を増すごとにバスタイムが楽しくなってくるもの（笑）。もちろん、髪質や体質もあるため、体験者全員が納得できるものではないと思いますが、試してみた結果としては喜ばしいものでした。

そして、個人的にシャワーヘッドで大事にしているのが、浴室掃除での使い勝手も重要視している人は多いのではないでしょうか。正直、「フェイスミスト」や「ボディミスト」は細かい水流のため、浴室用洗剤をしっかり落とすのに時間がかかります。ズボラな性格の筆者は、なるべく掃除時間は短縮させたいたちなので、体にはあまり適していなかった「アクアスプレー」と「パワフルスプレー」モードを駆使して、洗剤を落としています。バスタブを指でこすると“キュキュッ”と耳障りのよい音が浴室に響き、コチラもよい感じに仕上がっています。仕事の忙しさで浴室掃除を1週間サボったこともあるのですが、ちゃんと流せていなかった髪の毛が排水口まわりに残っていたことが……。そこで、「クレンズジェット」が活躍し、無事にキレイに取り切れました。

また、「30日間返品可能（購入時期により異なる場合があります）」になっています。決して、安い買い物ではないと思います。納得いく買い物をするため、ぜひ試してみてから決めるのはいかがでしょうか。