部下思いの優しいリーダーほど、相手に寄り添いすぎてドッと疲れていませんか？ 実は、無理な共感で心が限界を迎えると、無意識の“雑な対応”を招き、信頼関係が一瞬で崩壊するリスクが！ 大切なのは、自分の心を守るために、あらかじめ「30分だけ」などと時間を区切る“ずるい線引き術”。自分をすり減らさず、部下の心をぐっと動かすスマートな共感スキルを伝授します。

部下との信頼関係を守る「線引き」の技術

部下とのミーティングや雑談の場で、「相手の気持ちに寄り添おうとしすぎて、どっと疲れてしまった」という経験はありませんか？

多様性が重んじられ、心理的安全性が重視される現代において、マネジャーには高い「共感力」が求められています。しかし、真面目で部下思いのリーダーほど、共感しすぎて疲弊してしまいがちです。

今回は、リーダー自身を守りながら部下の心を動かす、少しずるい「共感スキル」についてお伝えします。

心には「キャパシティ（許容量）」がある

共感とは、相手の気持ちに寄り添い、理解しようとする大切な姿勢です。しかし、その姿勢をどんな時でも維持し続けるのは非常に困難です。なぜなら、人の心にはそれぞれ受け止めきれる「キャパシティ（許容量）」があるからです。

コップに水を注ぎ続ければやがてあふれてしまうように、部下の悩みや感情的な話をただずっと聞き続けていると、リーダー自身の心もオーバーフローしてしまいます。まずは「自分にも受け止めきれる限界がある」と自覚することが、マネジメントの第一歩となります。

オーバーフローが招く「信頼の崩壊」

心のコップがあふれ、「もうこれ以上は聞けない……」という“共感の限界”に達すると、どうなるでしょうか？ 人は自分を守るために、無意識のうちに相手をシャットアウトしてしまいます。態度が急に冷たくなったり、相槌が雑になったりしてしまうのです。

ここで最も恐ろしいのは、そのシャットアウトした瞬間を、部下が「上司に拒絶された」と受け取ってしまうことです。そうなれば、せっかく開きかけた部下の心の扉が一気に閉ざされ、これまで築き上げてきた信頼関係がゼロに戻ってしまいかねません。

上司にこそ必要な「時間の線引き術」

このような悲しい事態を防ぎ、部下との良好な関係を保つために必要なのが、リーダー自身の「時間の線引き術」です。

無限に共感し続けるのではなく、あらかじめ「今日は30分だけ、しっかりこの人の話に耳を傾けよう」と時間を区切るのです。時間を区切ることで心のキャパシティを超えずに済み、結果的に集中して深く寄り添うことができます。

自分の心を守る「線引き」という、少し賢く“ずるい”共感スキルを身につけることで、あなた自身も疲れず、部下との信頼関係をより強固なものにしていけるはずです。ぜひ、意識してみてください。

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）をもとに作成しました。