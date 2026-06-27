「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

同期が部下になったとき

同期だった相手が、自分の部下になる。

会社ではよくあることですが、多くの人がここでつまずきます。

「なんだか偉そうにしたくない」

「昔から知ってる相手だし、強く言えない」

「嫌われたくない」

その結果、リーダーとして最も大事なことができなくなります。

それは、「言い切ること」です。

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

ある広告会社の部長の話を紹介しましょう。

その部長は、つねに部下に気を使って「お伺い」を立てていました。

「この仕事、やりたいかな？ どう？」という言い方です。

そして、いざ部下が仕事を引き受けると、「好きなようにやっていいから」と、丸投げしてしまっていたのです。

しかもその部下は元々は同期入社の同い年だったのです。

――『リーダーの仮面』より

同期が部下になると、「上司として振る舞うこと」に心理的ブレーキがかかります。

その結果、指示が曖昧になる、責任が曖昧になる、判断を避ける。

こうして、チームが壊れていきます。

遠慮した瞬間、部長の役割は消える

部下たちは、責任の所在がどこにあるのかわからなくなり、部長の上司である社長に直接アプローチするということが多発したそうです。

つまり、現場を取り仕切る部長のリーダーとしての役割がまったく機能しなくなったのです。

そこで、「上司からは言い切り口調にする」ということを実践してもらいました。

「この仕事はAさんに任せた。契約に結びつけてください」

「来週の火曜の15時までに資料をまとめておいてください」

と、1つ1つの指示を言い切るようにしたのです。

――『リーダーの仮面』より

リーダーの役割とは、「決めること」です。

しかし、遠慮があると、「お願い」になる、「相談」になる、「空気読み」になる。

結果として、誰も責任を取らなくなります。

だからこそ、優れたリーダーは“言い切る”のです。

「偉そう」と「責任を持つ」は違う

初めは、「あまり偉そうにしたくない……」という心理的抵抗が起こったようです。

もちろん、「いいから黙ってやれ」と、偉そうにする必要はありません。

しかし、責任を持って部下に任せていかない限り、仕事は回りません。

その部長も、徐々に言い切り口調に慣れ、最終的にはチームの仕事のスピードが上がったそうです。

――『リーダーの仮面』より

ここを勘違いしてはいけません。

「言い切ること」は、偉そうにすることではありません。

責任を持つことです。

誰がやるのか、いつまでにやるのか、何を求めるのか。

これを明確にするから、組織は動きます。

同期が部下になったとき、多くの人は遠慮します。

しかし、その遠慮が組織を壊します。

リーダーに必要なのは、「好かれること」ではありません。

責任を持って、言い切ることです。

それができないなら、チームは機能しないのです。

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計185万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。