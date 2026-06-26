離婚で「家ナシ金ナシ」…かまいたち濱家が“3桁万円”で救った後輩のピンチ　初めて明かされる漢気秘話

6月25日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、先週から引き続き、とにかくカッコいい話を語り合う人気企画「やっぱり…カッケェ話〜令和に通じる男の美学〜」が放送された。

和田まんじゅう（ネルソンズ）は、先輩・濱家隆一（かまいたち）の“カッケェ話”を披露。3年前に離婚し、当時生活に困窮していた和田は、濱家の“漢気”に助けられたそうで…。

【映像】かまいたち濱家のお金にまつわるエピソードに“弁護士芸人”「捕まります」

今回は、和田、酒井健太（アルコ＆ピース）、アントニー（マテンロウ）、岩井勇気（ハライチ）、ラッパーのAK-69、サッカー元日本代表の柿谷曜一朗が参加。参加者たちのエピソードが「カッケェ」か「ダセェ」か、“弁護士芸人”こたけ正義感がジャッジした。

離婚時にお金がまったくなかったという和田。当時は、「急に『家出てってくれ』って言われて、お金も全部向こうで。本当に10万円もなかった」と振り返る。

住む場所もお金もない絶望的な状況の和田を救ったのが、先輩の濱家だ。濱家は和田に100万円を貸し、返済は「いつでもいいよ」と伝えたという。

恩人・濱家の漢気を語った和田は、「初めて言います。本当に助けられた」としみじみ。当時はそのお金で無事に家を借りることができ、一括ではないものの濱家に全額返したのだそう。濱家だけでなく和田に対しても、スタジオの一同は「返すのもカッコいい」「素晴らしい」「誠実だ」と称賛していた。