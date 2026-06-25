熱戦が続くFIFAワールドカップ。日本代表のグループリーグ第3戦はいよいよ26日早朝です。対戦相手はスウェーデン。この試合に期待する広島の声を取材しました。



森保監督率いるサッカー日本代表。決勝トーナメントに向け、試合が行われるアメリカ・ダラスで最終調整を行いました。相手はヨーロッパ予選を勝ち抜いたスウェーデン。強力なフォワード陣を擁し攻撃力が持ち味です。





■日本代表 森保 一監督「得失点で1位なのか2位通過なのか、その結果を受け止めて決勝トーナメントに向かいたいと思う。3位通過になる可能性もあるがあくまでも勝利を目指して戦うというスタンスであしたの試合に挑みたい」広島でも期待の声です。■男性「森保監督がずっと小学校の時から好きなので、日本らしいパスを回して頑張って点を取ってほしい」■男性「4対0か、5対0になってほしい」■女性2人「2対0で日本が勝ちます」「じゃあ、3対1で日本が勝ちます」Q.期待する選手は「堂安選手。積極的にゴールに進んでいってほしいと思います」■男性「明日勝たないとその日から人生がなくなる。我々に勇気をものすごくくれるので一緒に戦いたい」一方、広島市で暮らすこちらの男性。スウェーデン出身のミカエルさんは国際結婚をきっかけに日本に住んで約16年になります。「広島YMCA」の国際ディレクターとして海外から訪れた若者を平和公園に案内するなどしています。そんなミカエルさん。実は…■ミカエルさん「父がサッカー選手だったので」お父さんは、かつてスウェーデンのユースの代表選手でした。サンフレッチェで監督を務めたヤン・ヨンソンさんとプレーしていた時期もあるといいます。26日、日本とスウェーデンが対戦する試合については…■ミカエルさん「見ます」Q.結果の予想は「同点になると思います。でもスウェーデンには勝ってほしいなとは思います。もし負けたら日本を全力で応援しますので」母国と日本。それぞれへの思いを胸に試合を見守ります。木の棒を投げ相手陣地のブッロクを倒して競うのはスウェーデン発祥のスポーツ・「クッブ」。広島で普及に努めるのが事務局長の荒川さんです。■広島県クッブ協会 荒川 治 事務局長「みんなが遊べるみんなで楽しめるスポーツなので、クッブも含めて北欧の人たちはこういうスポーツや過ごし方が上手だと思う」誰もが楽しめるスポーツとして世界大会も行われており、試合中にハイタッチを交わすなどコミュニケーションも大切にします。ワールドカップでの対戦を機に両国の繋がりにも期待です。■広島県クッブ協会 荒川 治 事務局長「人と人の交流は何かきっかけがないと交流しようといっても交流できるわけではない。例えばこういったスポーツをきっかけにしてもらえれば」【2026年6月25日 放送】