吉野家（東京都中央区）の牛丼チェーン「吉野家」が、スマートフォン向け位置情報RPG「ドラゴンクエストウォーク」との初コラボキャンペーン「冒険者応援キャンペーン」を7月2日午前10時から期間限定で実施します。

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8月26日午後8時までの同コラボキャンペーンでは、「吉野家スラミチ」「どんぶりスライム A」「ひとくい紅生姜（ショウガ）ばこ」「つゆだくスライム」「スラミチ 吉野家Ver.」「どんぶりスライム B」「どんぶりキング」「吉野家コラボ看板」といったオリジナルフィギュア（全8種）が1個付く、牛丼（並盛）とミニサラダのセット「ドラクエウォークセット」（932円、以下、税込み）が数量限定で販売。

同セットは店舗販売のみで、1来店につき、一人1食まで。テイクアウトをするとオリジナルデザインの容器と袋で提供されます。

吉野家の公式アプリでは、500円ごとの会計でたまるポイントでオリジナルグッズがもらえるアプリポイントキャンペーンも実施されます。8ポイントで、同オリジナルフィギュア1個、30ポイントでコラボ特製「湯呑み」（全1種）、40ポイントでコラボ特製「お茶碗丼」（全2種のうち）1個、45ポイントで「ひとくい紅生姜ばこのティッシュケース」（全1種）、70ポイントで「メタリックモンスターズギャラリー 吉野家スラミチ＆看板セット」となっています。オリジナルフィギュア以外のグッズは、全て受注生産。ポイントは特典を交換すると減算され、再度ポイントをためることで何度でも特典と交換することができるということです。特典の交換期限は9月4日まで。

また、吉野家公式通販ショップでは「メラミン製コラボどんぶり1個」と「冷凍牛丼の具（120g）2袋」がセットになった「ドラクエウォークコラボセット」を数量限定で販売。価格は送料込みで3999円。ドラゴンクエストウォーク公式「X」アカウントと吉野家公式「X」アカウントでは、抽選で100人にオリジナルコラボTシャツが当たるキャンペーンも実施されます。

「ドラゴンクエストウォーク」は、今年で40周年を迎える国民的RPG「ドラゴンクエスト」シリーズの世界観を現実世界で楽しめるスマートフォン向け位置情報RPGで2019年9月に配信を開始。プレーヤー自身が主人公となり、現実の街を歩きながらモンスターとの戦いやクエストに挑戦し、ゲームの世界観を体験できます。