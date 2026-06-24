しまむら（さいたま市大宮区）が、半年に一度の特別催事「超サプライズセール！！！」を、6月24日から期間限定で実施中です。

【画像】全部安すぎる… 「超サプライズセール!!!」限定ノベルティーを見る！

「超サプライズセール！！！」では、“コスパ最強”の数量限定「ハッピーバッグ」を販売。アウター、インナー、寝具・インテリアまで、幅広い商品がお買い得となります。

開催前日午後6時、当日午前10時、午後1時、午後4時からは「タイムジャック」セールを開催。タイムジャックセール限定の“超サプライズ特価”商品が登場します。

同月24日午後4時からのタイムジャックセールでは、“超サプライズ特価”商品として、330円（税込み）で、クールネックリング、レディースインナー、Tシャツ、ショーツ2点セット、スパッツ3枚組、着圧ソックス4足組、バッグの各種や、サンダルが登場。

メンズはタンクトップ、Tシャツ、ブランドタンクトップ、キッズはハーフパンツなどが販売されます。

大きいサイズ商品では、レディースはプルオーバー、Tシャツ、タンクトップの各種やパンツ、メンズTシャツなどが並びます。

「しまむらパークアプリ」会員証を提示の上、税込み5000円以上購入すると、タイムジャックセール限定のノベルティーを配布。午後4時からは「ステンレスペットボトルホルダー」がもらえます。