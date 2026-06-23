物価高に嬉しい「詰め放題」。なんと“家具”の詰め放題まであるんです！

【写真を見る】「お値引き 182560円」と書かれたお買い上げ票

全国で52店舗を展開するアウトレットの家具専門店「ビッグウッド」。23日に「ビッグウッド福岡東店」で行われたのが、車への「家具詰め放題」。

軽自動車なら5万円、普通車なら10万円で、制限時間1時間以内に積めるだけ積んでOKという、なんとも太っ腹なイベントです。（※抽選制・トラック不可）

ビッグウッド 広告宣伝課 吉永浩二さん

「家具はなかなか買うものじゃないので、家具店に行くきっかけを作りたかった」

軽自動車で来店した女性のお目当ては、15万円のダイニングテーブルとイスのセット。

積み込みは店のスタッフが安全に配慮して行います。

結局、軽乗用車に積み込めたのは、「ダイニングテーブルセット」「昇降デスク」「ライト」「ラック2点」「イス」の6点、約23万円分！

ビッグウッド 広告宣伝課 吉永さん

「割引が18万2560円。これは始末書かもしれないな、私。一緒に書きましょうか、店長」

深谷市はねぎだけじゃない とうもろこしの詰め放題?

出水麻衣キャスター:

お得な詰め放題は全国各地で開催されています。

今が旬のとうもろこしも詰め放題が行われます。

6月28日（日）午前10時から、埼玉県の深谷テラスパークでは「焼きとうもろこしフェス」が開催されます。



糖度18度でジューシーな、1本300円相当のブランド品種「味来」の詰め放題が1000円で楽しめます。

深谷はねぎのイメージが強いかと思いますが、実は深谷市によるとブロッコリーの一大生産地でもあります。

とうもろこしの収穫が終わった後がブロッコリーを育て始める時期で、栽培時期がバッティングしないことから、とうもろこしを売り出そうとしているということです。