「ただの雑音に過ぎない」初戦不発で批判の的になったポルトガル主将Ｃ・ロナウド…同僚DFが一蹴「取るに足らないことだ」【Ｗ杯】

「ただの雑音に過ぎない」初戦不発で批判の的になったポルトガル主将Ｃ・ロナウド…同僚DFが一蹴「取るに足らないことだ」【Ｗ杯】