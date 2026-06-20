母が庭で花植えをしている最中に、犬が見せた思いがけない行動がTikTokで注目されています。投稿したのは、コーギーのウェルくんと暮らしている「ウェルのログ」さん。投稿から6.4万回以上再生され、「何度見てもかわいい」といったコメントが寄せられています。

【動画：母が庭で『花植え』をしていたら、犬が邪魔をしてきて…想像以上に迷惑な『まさかの行動』】

花植え中に巨大モグラ出現？

登場するのは、コーギーのウェルくん。とある日、お母さんが庭で花植えをしていると、ウェルくんがやってきたといいます。土の上にドサッと寝転がると、左右に激しく体をくねらせてゴロゴロと転がり始めたんだとか。

その姿はまるで、土から這い出してきた巨大なイモムシやモグラのよう！ひとしきりゴロゴロした後に休憩していると、「どいてよ！」とお母さんから怒られてしまったんだそう。

勢いは止まるどころか加速中！

お母さんから怒られてしまい反対側に移動したかと思えば、また土の上をゴロゴロし始めたんだとか。今度は、お母さんのスコップを目がけて「ぼくも混ぜてよ」と言わんばかりに突撃してきたといいます。

ウェルくんはまた大きく体をくねらせてゴロゴロと、先ほどよりも勢いは増すばかりだったそう。止まらない暴れっぷりに、飼い主さんも呆れた様子だったとか。

たくさん遊んで大満足

ウェルくんは一瞬だけ土を掘ってお手伝いをする素振りを見せますが、すぐにまたゴロゴロタイムへ突入してしまったといいます。一通り暴れ回ったあと、土にまみれて満足そうな表情を見せるウェルくんなのでした。

この後のシャンプーが大変そうですが、それ以上にウェルくんの嬉しそうな顔には癒されますね。まさにコーギーらしい、最高にパワフルで愛おしい日常の一コマなのでした。

この投稿には「みごとですね～」「たまにお手伝いｗ」「洗うの大変なのにえぐいｗ」「邪魔でしょうがないと思うけど、めちゃかわいい！」といった、あまりの面白さに何度も繰り返し見てしまう人が続出しています。

投稿者である「ウェルのログ」さんのアカウントでは、元気なウェルくんの面白くて癒される日常がたくさん公開されています。ウェルくんから元気をもらいましょう。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ウェルのログ」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。