日本テレビが発表

サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、北中米ワールドカップ（W杯）のグループ第2戦、チュニジアとの試合に挑む。試合を中継する日本テレビは、元日本代表・本田圭佑を解説に起用。初戦オランダ戦のNHK中継解説でも“本田節”が次々に飛び出すなど話題を集めた本田の登場に、改めてファンは歓喜の声をあげている。

日本テレビは、日本時間21日の10時25分からチュニジア戦を生中継する。番組表では同局の日本戦スペシャルアンバサダーを務める本田が解説を務め、ベンチ解説に14年ブラジル大会代表の柿谷曜一朗氏が起用されることが明かされている。現地スタジオにはJ2藤枝監督で、元日本代表DFの槙野智章が登場する。

本田はグループリーグの初戦オランダ戦で、NHK地上波中継の解説に登場。試合前から、同じく同試合でリポート解説を担当した後輩の柿谷氏に、「ボール蹴りに行け」と無茶ぶりするなどフルスロットル。試合中には、オランダFWガクポに、特に衝撃を受けた様子で、「相手は今日ガクポや。1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」と警戒したり、「めっちゃウザい」を連呼するなど、“語録”も積み上げた。

チュニジア戦でも見られる本田の解説にX上のファンは「これもう絶対日テレでみるやつやん」「ケイスケホンダ＆ミスターことお祭り男の最強タッグがまた見れる」「お！チュニジア戦、また本田！」「日テレでも本田の解説が聞ける！」「てっきりNHKだけだと思ってたのに日テレもとは！」「最高の布陣」「もう各局、本田圭佑の取り合いで笑う」「次はどんな本田節が炸裂するか！全力で応援ですね」といった声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）