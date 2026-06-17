「ロス想像以上です」松本潤、久々のインライに反響！ 「ファン思い」「正真正銘最高のアイドル」
嵐の元メンバーである松本潤さんは6月16日、自身のInstagramを更新。ライブ配信のアーカイブを公開し、反響を呼んでいます。
【動画】久々のインスタライブを配信した松本潤
ファンからは「急にびっくりした」「潤くんのお顔が見れて嬉しい」「さすが潤くん ファン思い」「正真正銘最高のアイドルすぎるよ」「暗闇の中でビックリしたけれど」「消さないでー」「ロス想像以上です」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画】久々のインスタライブを配信した松本潤
「潤くんのお顔が見れて嬉しい」松本さんは「移動中に久々にライブ。そのうち消しますので、あしからず」とつづり、ライブ配信のアーカイブを公開。暗い車内で撮影していますが「地震は皆さん大丈夫ですか？」「私は今なぜこんなに暗いのかというと、移動中です」と語りかける松本さんの顔もうっすらと見えます。
「本当に楽しかった。ありがとう」5月31日、東京ドームで行われたラストライブで活動を終了した嵐。松本さんは6月2日の投稿で「本当に楽しかった。ありがとう」とつづり、嵐のメンバーと思われる5人で乾杯する手元を写したオフショットを公開しました。ファンからは「これ程のグループは2度と現れない」「また泣きそうになってます」といった反響が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)