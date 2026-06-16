17日(水)は梅雨前線が北上し、本州の南岸沿いに延びるでしょう。九州から関東では雲が広がりやすく、所々で雨が降りそうです。20日(土)頃は梅雨前線の活動が活発になり、西日本で大雨となる恐れがあります。北陸や東北南部、東北北部も梅雨入りとなりそうです。沖縄は梅雨明けが近いでしょう。

20日(土)頃は西日本で大雨の恐れ

17日(水)は梅雨前線が北上し、本州の南岸沿いに延びるでしょう。九州から関東では雲が広がりやすく、所々で雨が降りそうです。18日(木)と19日(金)も九州で雨が降るでしょう。本州付近は晴れ間が出ますが、雨の降る所もありそうです。





20日(土)頃は梅雨前線の活動が活発になり、西日本で大雨となる恐れがあります。最新の情報にご注意ください。21日(日)以降は関東から東北でも雨が降り、雨脚の強まる所があるでしょう。北陸や東北南部、東北北部も次第に梅雨入りとなりそうです。一方、沖縄は18日(木)以降は晴れる日が多くなり、梅雨明けとなる可能性があります。

本州付近で梅雨本番

24日(水)以降も本州付近は雲が多く、雨の降る日が多いでしょう。梅雨本番となりそうです。最高気温は、関東以西では28℃前後の日が多いでしょう。35℃に達するような猛暑とはならないものの、湿度が高く、ムシムシしそうです。食品の管理にお気をつけください。



沖縄は晴れる日は真夏日(最高気温30℃以上)が続き、厳しい暑さとなるでしょう。熱中症にご注意ください。