【意外と知らない】宇宙ビジネスの今！日本の勝機は「ものづくり国」の強み
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YouTubeチャンネル「ハテナの探究 京都産業大学」が、「日本が宇宙ビジネスで世界に勝てる！？実はあの「ジッパー」が！？」と題した動画を公開した。動画では、京都産業大学の具 承桓（グ スンファン）教授が、巨大な投資を要する宇宙ビジネスの現状と、日本が持つ「ものづくり国」としての強みを解説している。
動画の冒頭、具教授は宇宙ビジネスを「自動車産業とちょっと似ている総合科学」と定義する。メカニカルや電子工学、放射線に耐えうる素材技術、ITや通信技術など、多様な技術の集合体で運営されている背景を語った。
また、宇宙開発においてアメリカのスペースXなどが注目を集める中、「日本は（打ち上げの成功率が）80%を超えている」と指摘。失敗した理由をデータとして取得し、不確実性をなくしていくことで完成度を高めていると説明した。さらに、イーロン・マスク氏が宇宙に投資する理由として「データセンター」の構想を挙げる。宇宙は「発電と冷却という機能を同時にできる空間」である一方、新幹線の90倍の速度で動く「宇宙ゴミ」がリスクになると、ユニークな視点で解説を展開した。
この解説から、宇宙ビジネスは単なるロケット開発にとどまらず、地上でのサービスやデブリ除去など、周辺産業に大きな付加価値をもたらすフロンティア産業であることが理解できる。
最後に日本企業の可能性について、具教授は「宇宙で閉めるのは大体がYKK」と身近なジッパーの例を挙げ、日本の高い「素材技術」や「材料技術」が強みになると結論付けた。国による継続的な後押しと情報共有の仕組みが整えば、地方の中堅・中小企業にとっても大きなチャンスが広がる領域のようだ。
動画の冒頭、具教授は宇宙ビジネスを「自動車産業とちょっと似ている総合科学」と定義する。メカニカルや電子工学、放射線に耐えうる素材技術、ITや通信技術など、多様な技術の集合体で運営されている背景を語った。
また、宇宙開発においてアメリカのスペースXなどが注目を集める中、「日本は（打ち上げの成功率が）80%を超えている」と指摘。失敗した理由をデータとして取得し、不確実性をなくしていくことで完成度を高めていると説明した。さらに、イーロン・マスク氏が宇宙に投資する理由として「データセンター」の構想を挙げる。宇宙は「発電と冷却という機能を同時にできる空間」である一方、新幹線の90倍の速度で動く「宇宙ゴミ」がリスクになると、ユニークな視点で解説を展開した。
この解説から、宇宙ビジネスは単なるロケット開発にとどまらず、地上でのサービスやデブリ除去など、周辺産業に大きな付加価値をもたらすフロンティア産業であることが理解できる。
最後に日本企業の可能性について、具教授は「宇宙で閉めるのは大体がYKK」と身近なジッパーの例を挙げ、日本の高い「素材技術」や「材料技術」が強みになると結論付けた。国による継続的な後押しと情報共有の仕組みが整えば、地方の中堅・中小企業にとっても大きなチャンスが広がる領域のようだ。
YouTubeの動画内容
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