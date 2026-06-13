この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「TikGadget - ティックガジェット」が、「この小ささでRyzen AI 9 HX 470搭載!? GEEKOM A9 MAX 2026がハイエンドすぎた」と題したショート動画を公開した。



今回紹介されているのは、GEEKOMのハイエンドミニPC「A9 MAX 2026 Edition」。動画では、手のひらサイズのコンパクトな筐体に高性能CPUを搭載した同製品について、デザインや拡張性、処理性能、ゲーム性能などを実機ベースでレビューしている。



冒頭では、本機について「見た目はコンパクト、でも中身はハイエンド級」と紹介。約135×132×46.9mmという省スペース設計ながら、アルミ合金製のボディを採用しており、デスク上に置いても悪目立ちしにくい落ち着いたデザインに仕上がっている。装飾も控えめで、見た目の質感を重視するユーザーにも合いそうだ。



インターフェースの充実ぶりもポイントだ。HDMIやUSB4などを備え、最大4画面の同時出力に対応。メモリは最大128GB、ストレージは最大16TBまで拡張できるため、作業用PCとしてはもちろん、小規模なNAS用途などにも活用しやすい構成となっている。



性能面では、CPUに「AMD Ryzen AI 9 HX 470」を搭載。Web閲覧やOffice作業といった一般的な用途はもちろん、動画編集や画像処理など、ある程度負荷のかかる作業にも対応できるスペックだ。NPUも内蔵しており、AI関連の処理にも活用できる点が特徴となっている。



動画内では、ストレージ性能やゲーム性能についても検証。「ドラゴンクエストX」ベンチマークでは12,177点を記録し、評価は「すごく快適」。また、「フォートナイト」についても中画質設定で40fps前後の動作を確認しており、軽めのゲームであれば十分に楽しめることが示されている。



さらに、高負荷時の安定性や静音性にも触れている。通常使用時の騒音は40dB未満に抑えられており、作業中にファン音が気になりにくい点も好印象だ。



税込244,900円と決して安価なモデルではないものの、省スペース性、処理性能、拡張性、静音性を高いレベルでまとめた一台といえる。コンパクトな筐体で妥協の少ないハイスペック環境を構築したいユーザーにとって、有力な選択肢となりそうだ。