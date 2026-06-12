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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が「【お金を増やすポイ活】VポイントPay使うだけでOK VISA割に登録すれば準備完了」を公開した。動画では、Apple Payでの「VISA割」キャンペーンの攻略法を中心に、最新のポイ活・投資情報が解説されている。



動画の主眼は、Apple Payでのタッチ決済を対象とした「VISA割」キャンペーンである。1,000円利用ごとに抽選で最大500円がキャッシュバックされる内容で、期間は7月19日まで。ネコ山は、クレジットカードではなくプリペイドカードの「VポイントPay」での決済を推奨している。



ただし、VポイントPayを利用する際は事前のカード登録が必要となる点や、アプリ内で「ポイントで支払う」をオンにしなければならない点について、「設定がちょっと遠くにあるんですよ」と注意を促した。また、チャージルートとして「V NEOBANKデビット」や「JAL Pay」を経由することで、さらなる還元が狙えることも紹介している。



さらに動画後半では、au PAYカードの「1億Pontaポイント山分け」や、SBI新生銀行のNISA取引で現金2,026円がもらえる新春キャンペーンなど、複数の案件を取り上げた。



視聴者からの「労働投資で収益を上げる方法」という質問に対しては、危険物取扱者や電験三種といった資格取得の経験を語り、ポイ活と労働収入の両輪で資産形成を目指す姿勢を示した。「ポイ活は早い者勝ちっすよ」と語る通り、確実な利益を素早く積み上げるための実践的なノウハウが詰まった内容となっている。