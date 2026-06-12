チームみらい党首・安野貴博参院議員（35）の妻で、文芸春秋編集者の黒岩里奈さん（35）が12日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。東大合格を勝ち取った勉強法を明かした。

同番組では「華の女子御三家SP」を企画。女子校ナンバーワン偏差値を誇る桜蔭高等学校から東京大学へ進学し、在学中に安野氏と知り合って結婚した黒岩さん。その“必勝勉強法”として「問題を解く前に答えを見る」を挙げた。

「勉強が嫌いだったので、なるべく短い時間で勉強を終わらせたい」との思いから、「考えてる時間って、意外と考えてるようで何もしてないって気づいてしまい。まず答えを見て、どういうふうに考えればこの答えにたどり着けるんだろうって、逆算してやる」と説明した。

そして「東大を受けようと思った時も、まず過去問の10年分の答えをザーッと見て、1年後にこれを自分が再現できるようになるにはどうしたらいいかな」と考えた。しかし「でもこれ、実は2ちゃんねるに書いてあった方法で」と明かすと、レギュラー陣は「へーっ」とビックリ。「だから（創設者の）ひろゆきさんのおかげで東大に」と語っていた。