湿疹の治療のため30年以上使用してきた外用ステロイド軟こうの使用を中止した後、顔がひどく腫れ、全身の皮膚がひび割れるなどの深刻な離脱症状を経験した女性の体験談が伝えられた。

10日（現地時間）、英紙「ザ・サン」によると、英バーミンガムに住む教師のエイミー・ウィルソンさん（36）は、生後6カ月の頃から湿疹治療のため外用ステロイド軟こうを処方され使用してきた。エイミーさんは数十年にわたり軟こうを断続的に使用していたが、2024年1月に使用を中止してから数日後、それまでとは全く異なる症状が現れたという。エイミーさんは、「顔が見分けがつかないほど腫れ、全身の皮膚がひび割れて浸出液がにじみ出た」とし、「強い灼熱感や腫れ、全身症状は、それまでの湿疹とは全く異なっていた」と語った。

激しい痛みは3週間後の入院につながった。エイミーさんは、長期間ステロイド軟こうを使用した後に中止したことで発症した「外用ステロイド離脱症（Topical Steroid Withdrawal＝TSW）」が原因だと考えている。エイミーさんは、「痛みや極度の疲労感、孤立感は耐え難いものだった」とし、「抜け出すすべがないと思い、生きることを諦めたいと思ったこともあった」と語った。

現在、エイミーさんは皮膚科専門医の治療を受けながら、ストレス管理や皮膚バリアの回復を中心としたスキンケア、栄養管理、赤色光治療などを並行して行っている。症状を抑えるための薬も服用中だ。エイミーさんは、「患者は皮膚症状だけでなく、一人の人間として適切な診療とケアを受ける権利がある」とし、「長期間のステロイド使用に伴う潜在的なリスクや代替治療法について、より多くの情報が提供されるべきだ」と訴えた。

外用ステロイド離脱症は、長期間または強力なステロイド軟こうを使用した後、突然中止した際に現れることがあるまれな副作用だ。ステロイドは皮膚の血管を収縮させ、炎症を抑える役割を果たす。しかし、長期間使用した後に急に使用をやめると、反動現象によって血管が過度に拡張し、発赤が生じたり、ヒリヒリした痛みが生じたり、炎症が悪化したりすることがある。これは「レッドスキン症候群」と呼ばれることもある。九州大学医学部の皮膚科研究では、皮膚炎の治療のためにステロイドを使用した成人の一部にこうした症状が確認され、研究対象者の約12％がレッドスキン症候群を経験したと報告された。

英国の医薬品・医療製品規制庁（MHRA）は、外用ステロイド剤は適切に使用すれば湿疹治療に効果的だが、長期間または頻繁に使用した後に中止した場合、発赤や灼熱感、皮膚の変化など重い離脱反応が現れる可能性があると説明している。外用ステロイド離脱症を予防するためには、ステロイド剤を処方される際に使用期間や強さ、塗布方法について十分な説明を受けることが重要だ。症状のある部位にのみ、処方された用法に従って使用し、自己判断で長期間使用したり、突然中止したりしてはならない。長期間使用していた場合は、医療従事者と相談しながら段階的に使用量を減らし、他の治療法を併用することが安全とされている。