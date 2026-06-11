逮捕された男の1人は自らを「神のお告げの取次者」と名乗っていました。10代の男性を監禁した疑いで男女7人が逮捕されましたが、監禁されていたのは容疑者の息子でした。

■“被害者”男性、容疑者が経営に携わるレストランで働く

自らを「神のお告げの取次者」と名乗っていた村上有容疑者（46）は、19歳の男性を監禁した疑いで逮捕されました。

ともに逮捕された被害者の父親は、村上容疑者に心酔していたとみられます。

父親

「有先生にお伺いをたてないといけない」

日常的に助言を受けるなど、村上容疑者に精神的に依存していたとみられています。

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10日『news zero』が神奈川県横浜市のレストランを訪ねると、「臨時休業」という張り紙がはってありました。このレストランの経営に携わっていたのが、監禁の疑いで逮捕された村上有容疑者（46）です。

近隣店舗の従業員

「悪い印象はなく、挨拶すれば笑顔で挨拶返してくれる。気さくな人。そんなことするような人には見えなかった」

被害に遭ったとされる19歳の男性は、このレストランで働いていました。

■会社傾きかけたとき助言受け…「先生！」心酔か

自らを「神のお告げの取次者」と名乗っていた村上容疑者。その“神のお告げ”を伝えられていたのは、被害者の父親でもある辰己勝容疑者（46）でした。監禁の疑いで、村上容疑者とともに逮捕されました。

この監禁事件で逮捕されたのはあわせて7人です。

主犯格とされる村上有容疑者、有容疑者の兄である順容疑者、順容疑者の妻の莉奈容疑者。そして被害者の父親の辰己勝容疑者、母親の貴子容疑者、姉の桜容疑者、弟の17歳の少年です。

2つの家族の間で、何が起きたのでしょうか。

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10日夜、『news zero』は奈良県橿原市に向かいました。逮捕された辰己容疑者は、ここで建築関係の会社を経営していました。店には「こども110番の家」と掲示されています。

自宅近くに住む人に話を聞きました。

――辰己容疑者はどのような人？

近隣住民

「真面目そうな、きれい好きな人。仕事頑張ってて、いつも車洗っている」

――奥さん（貴子容疑者）は？

近隣住民

「ご主人の仕事を手伝う普通の奥さん。一番上のお姉ちゃん（桜容疑者）は早く家を出て、『こどもたち見ないなどうしてるの？』って聞いたら、各自自立していろんなところに行ってるから、お金送らないといけないから、お金大変やねんって言ってた」

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しかし警察によりますと、この会社は数年前に経営が悪化。会社が傾きかけたとき助言を受けたのが、村上容疑者でした。

辰己容疑者

「有先生！」

村上容疑者の助言を受け、会社は経営を回復。それ以来、辰己容疑者は村上容疑者に心酔していったということです。

辰己容疑者

「有先生にお伺いをたてないといけない」

■下着姿にして取り囲み「逃げてもまた捕まるからな」

精神的な依存がつづくなか、辰己容疑者は今回被害者となったとされる19歳の息子を更生させるために、村上容疑者のもとへ。息子はレストランで働くことになりました。

当時を知る人は…。

近隣店舗の従業員

「若い子がちょっと前まで働いていた、男の子。髪形が丸刈りで挨拶もお互いしあっていた。『おはようございます』って。感じのいい子。突然見かけなくなった」

――いつごろ？

近隣店舗の従業員

「半年くらいたつんですかね」

店からいなくなったという男性。去年12月、レストランから逃げ出し、身を隠していたといいます。

奈良県内の知人宅を転々としていた男性でしたが、先月6日、父親である辰己容疑者に発見され、連れ戻されたといいます。

このとき男性の知人から「父親が息子を車に乗せた」と通報があったといいます。

また同じ日、警察署には「両親などに監禁されているかもしれない」と相談があったということです。

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そのまま横浜に連れ戻された男性が、監禁されたのは、村上容疑者の自宅に隣接する姉・桜容疑者の自宅。そこに3日間、監禁されたとみられています。

村上容疑者らは、男性を下着姿にして取り囲むと…

村上容疑者ら

「謝れ」

「逃げてもまた捕まるからな」

このように脅し、男性から財布や携帯電話を没収。行動を監視して全裸で寝かせるなどしたといいます。

その後、父親である辰己容疑者と奈良に戻ってきた際、男性は隙を見て逃げ出していました。

■容疑者の母親「災難だわ本当に」

10日夜、村上容疑者の母親が『news zero』の取材に応じました。

――監禁していた？

村上容疑者の母親

「そんなことありません。よく言うわ」

――逮捕は？

村上容疑者の母親

「青天のへきれき。なんでこんなことなるのって」

――困っている人を助けたり導いたりしている？

村上容疑者の母親

「やってます。うちは占いじゃないので。こうした方がいいってちゃんと証しが出る。言うのみなさん、ちゃんと動きましたよって。当たり前じゃん、それが本当の神様の力なんだよって言うの。災難だわ本当に」

――言うことを聞かなかったから裸にした？

村上容疑者の母親

「違う違う、逃げるから」

警察は、村上容疑者が辰己容疑者らを精神的に支配していた可能性もあるとみて、事件の詳しいいきさつを調べています。

（6月10日放送『news zero』より）