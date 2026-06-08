6月7日、『週刊文春』によって、人気アイドルグループ『なにわ男子』のメンバー・長尾謙杜と、元E-girlsの稲垣莉生の熱愛が報じられた。人気アイドルのスキャンダルにファンからは落胆の声があがっているが、同時に過去の“匂わせ”を指摘する声も上がっており、その波紋が広がっている。

「今回の報道では、長尾さんは5月31日に行われたサッカー日本代表とアイスランド代表の親善試合の会場に足を運んでいたといいます。そこには、稲垣さんも友人と参戦していたようで、試合が終了後には、お互いがそれぞれ同じ高級マンションへと帰宅したようです」（芸能ジャーナリスト）

長尾が『週刊文春』に熱愛を報じられるのは今回が2回目。2023年に元セクシー女優の三上悠亜との親密交際が報じられて以来3年ぶりとなる。度々スキャンダルが報じられる長尾に呆れ声も聞こえるが、Xではあるアイテムを巡って“匂わせ疑惑”が広がっていると前出の芸能ジャーナリストは指摘する。

「2025年10月、長尾さんは『王様のブランチ』（TBS系）に出演。人気コーナー『買い物の達人』で10万円の予算の中買い物を楽しみました。そこで長尾さんは、おしゃれなきのこ型のランプを購入。しかし、そのランプと同様と思われるものが稲垣さんのInstagramにも写っていると騒然となっているのです」

2026年4月26日、稲垣はInstagramに、愛猫の誕生日を祝うポストを投稿。複数枚上がったショットの中に、猫がきのこ型ランプを見つめるショットがアップされていた。この偶然にファンも反応。Xではその“匂わせ疑惑”に嫌悪感を抱く声が聞かれた。

《これはやってんなあ》

《匂わせする系か》

熱愛が報じられた2人の偶然すぎる共通点。こうした動きにファンが嫌気がさすのも無理はないと前出の芸能ジャーナリストは続ける。

「これまでSTARTO ENTERTAINMENTのタレントでは、『WEST.』の桐山照史さんと狩野舞子さんや、『SixTONES』の森本慎太郎さんと森川葵さんなど、熱愛とともに発覚した匂わせがファンを激怒させてきました。アイドルたるもの“相手がいるなら徹底的に隠して欲しい”というものがファンの本音です。特に長尾さんは2度目ということもあり、その信頼は下降を辿っています」

今年5周年を迎えるなにわ男子。ファンから盛大にお祝いしてもらえるといいのだが……。