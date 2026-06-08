この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【経営者必見】実質無借金を目指すべき本当の理由を知っていますか？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

市ノ澤翔氏が自身のYouTubeチャンネルで「【経営者必見】実質無借金を目指すべき本当の理由を知っていますか？」を公開した。本動画は2022年に制作されたものだが、昨今の金利上昇局面においては、借入金利と手元資金のバランスをシビアに見極める視点がより重要となる。現在の金融環境を踏まえたロードマップとして、借金に対する正しい認識と「実質無借金経営」の重要性を紐解いている。



動画内で市ノ澤氏は、借入がない「無借金経営」よりも、金融機関から資金を調達する「借金経営」の方が優れていると指摘する。その最大の理由は「レバレッジをかけられる」ことだ。自己資金だけでは時間を要する事業規模の拡大も、借金を「将来得られる利益の先借り」として利用すれば成長スピードを加速できると語る。



しかし、市ノ澤氏が最も推奨するのは、ただ借金をするだけでなく「実質無借金経営」を目指すことだ。これは、資金調達は積極的に行いつつも、最悪の場合は「返そうと思えば返せる状態」を指す。貸借対照表（B/S）の図を示しながら、借りてきたお金で利益を出し、それを自己資本に変えていく流れを構築することが重要だと説明した。



実質無借金経営を実現するメリットとして、失敗しても借金を返せるという「心のゆとり」や、貸し倒れリスクが低いため「金融機関と良い関係を作れる」ことを挙げる。さらに、自己資本比率が低く他人資本に頼り切った「依存経営」からの脱出が可能になると力説。金融機関が手を引けば即座に倒産してしまうリスクを回避できるという。



総じて市ノ澤氏は、「無借金経営よりも借金経営、そして最終的には実質無借金経営を目指してほしい」と呼びかける。最後には「借金はなければ良いというわけではない」と語り、調達した資金を確実に増やせる経営者となるよう強く促した。