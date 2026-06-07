2022年、長年在籍したバイエルンを離れ、ラ・リーガの名門バルセロナに移籍したロベルト・レヴァンドフスキ。初年度からすぐにチームに適応し、最終的にバルセロナでは193試合に出場して120ゴールを挙げた。



そんなレヴァンドフスキは今季が契約最終年。ここからの契約延長はなく、5月にクラブから退団すると発表した。



8月に38歳になるレヴァンドフスキだが、その得点力は衰え知らずで、多くのクラブがポーランド代表FWの動向を注視している。





『talkSPORT』ではビジャレアルで長く活躍したジュゼッペ・ロッシ氏が出演。レヴァンドフスキの新天地について、古巣であるマンチェスター・ユナイテッドが最適だと持論を展開した。「レヴァンドフスキはマンチェスター・ユナイテッドがいいんじゃないかな。彼の経験と大舞台で得た知識は若い選手にとって大きな財産になると思う」「ベンジャミン・シェシュコは若く発展途上の選手だ。レヴァンドフスキのようなベテランがいれば、彼にとってプラスになるだろう。考えるまでもないことだ。彼は素晴らしい経験を持っていて、短期契約なら双方にメリットがある」移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏はレヴァンドフスキの最新情報を公開。トルコの強豪フェネルバフチェが獲得に興味を示していると自身のSNSで発信している。