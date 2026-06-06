『本好きの下剋上』第十章「はじめての素材採集」あらすじ＆先行カット公開！
毎週土曜夕方5時30分より放送中のアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』、第十章の先行カットとあらすじが公開された。
大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として制作される新アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』。
このたび、6月13日（土）夕方5時30分放送、第九章「ヴィルフリートの一日神殿長」の、本編先行カット、および、あらすじが公開された。
＜第十章「はじめての素材採集」 あらすじ＞
収穫祭。今年は各地を巡りつつ、ローゼマインの薬の素材「リュエルの実」の採集も行う。
神官長・フェルディナンドに代わって、ローゼマインの兄・エックハルト、そしてリヒャルダの息子・ユストクスが同行することに。なんでもユストクスは情報集めが大好きな変人で、彼によると魔力の高まるシュツェーリアの夜が採集に最適な日らしい。
そしてやってきた採集の日。リュエルの実の元へ向かう一同だが――そこに強大な魔獣が現れる！
＞＞＞第十章先行カットをすべてチェック！（写真10点）
（C） 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として制作される新アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』。
＜第十章「はじめての素材採集」 あらすじ＞
収穫祭。今年は各地を巡りつつ、ローゼマインの薬の素材「リュエルの実」の採集も行う。
神官長・フェルディナンドに代わって、ローゼマインの兄・エックハルト、そしてリヒャルダの息子・ユストクスが同行することに。なんでもユストクスは情報集めが大好きな変人で、彼によると魔力の高まるシュツェーリアの夜が採集に最適な日らしい。
そしてやってきた採集の日。リュエルの実の元へ向かう一同だが――そこに強大な魔獣が現れる！
＞＞＞第十章先行カットをすべてチェック！（写真10点）
（C） 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優