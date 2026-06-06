神戸にアクシデントが相次ぐ。前半だけで２人が負傷交代。鍬先は左足ふくらはぎ、カエターノは右太ももの裏を痛めたか
ヴィッセル神戸は６月６日、J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第２戦（１-２位決定戦）で、鹿島アントラーズと敵地で対戦している。
第１戦は５−０で大勝した神戸。第２戦では、序盤から鹿島に攻め込まれるなか、23分にアクシデントが発生する。鍬先祐弥が左足のふくらはぎを気にしながら座り込む。スタッフに状態を確認され、プレー続行は難しかったようで、担架に乗せられてピッチを後にする。
さらに41分、今度はカエターノが右太ももの裏を抑えながら倒れ込む。なんとかプレーを続けたものの、再び倒れ込んでしまい、45＋１分に担架に乗せられて交代となった。
負傷した２人に代わり、それぞれ日郄光揮、山田海斗が投入された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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第１戦は５−０で大勝した神戸。第２戦では、序盤から鹿島に攻め込まれるなか、23分にアクシデントが発生する。鍬先祐弥が左足のふくらはぎを気にしながら座り込む。スタッフに状態を確認され、プレー続行は難しかったようで、担架に乗せられてピッチを後にする。
さらに41分、今度はカエターノが右太ももの裏を抑えながら倒れ込む。なんとかプレーを続けたものの、再び倒れ込んでしまい、45＋１分に担架に乗せられて交代となった。
負傷した２人に代わり、それぞれ日郄光揮、山田海斗が投入された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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