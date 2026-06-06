神戸にアクシデントが相次ぐ。前半だけで２人が負傷交代。鍬先は左足ふくらはぎ、カエターノは右太ももの裏を痛めたか

神戸にアクシデントが相次ぐ。前半だけで２人が負傷交代。鍬先は左足ふくらはぎ、カエターノは右太ももの裏を痛めたか