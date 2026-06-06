「news every.」が、ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。5日のテーマは、「“大人の虫歯”高止まりのワケ」です。

■虫歯経験のある人の割合 子どもの虫歯は激減も…

最初にデータを紹介します。厚生労働省が調査した虫歯の経験がある人の割合を表したものです。

1999年と2024年のデータです。まず子どもの年代に注目します。99年には「5歳〜9歳」は24.3％だったのが、24年には4.2％に。「10歳〜14歳」は、69.7％だったのが、24年には26.7％になっていて、子どもの虫歯に関しては激減しているんです。

その一方で、大人については減少はあまり見られず、特に35歳以上は99年に99.3％、24年は95.9％と、9割以上で高止まりしています。高齢の方を見ると、「75歳〜84歳」さらに「85歳〜」を見ると、24年の方が増えています。子どもの虫歯は減っているのに、大人の虫歯が高止まりしている、その理由について、東京都内の歯科クリニックを取材しました。

■都内の歯科クリニック 子どもの虫歯「本当に少ない」

テヅカ歯科クリニック 手塚勤院長

「幼稚園や保育園の園医やっているが、実際本当に少ない。健診もある意味“楽”。虫歯ないねって。保育園・幼稚園でも（虫歯予防の）教育されているようですし。親御さんの意識が変わってきたのではないか。非常にいいこと」

一方、大人については…

テヅカ歯科クリニック 手塚勤院長

「仕事の方優先されて忙しいからしょうがないが、痛くないからいいやと治療が中断しちゃうケースが多い」

■子どもの虫歯が減ったワケ “意識の変化”と「フッ素入り歯磨き粉」

手塚院長も言っていましたが子どもの虫歯が減った理由について見ていきます。まず歯の知識が増えたこと。

大人がもっている虫歯菌を子どもにうつさないために「親と同じ箸を使わない」であるとか「寝る前には磨こうね」と声かけするなど意識の変化が大きいそうです。

また日本歯科大学の田中准教授にも話を聞きました。

子どもの虫歯が減少した要因に、虫歯予防効果の高いフッ素入りの歯磨き粉を使う子どもが増えたこともあげられるそうです。

実際に東京都の調査によると、フッ素入り歯磨き粉を使用していると答えた6歳は、1999 年度では42.9 ％だったが2022年度では82.3％に増えているんです。

■大人の虫歯 “放置”と「ストレス社会」も背景か

では大人は知識があるのになぜ虫歯に悩むのでしょうか。手塚院長によると背景の1つは「放置」だといいます。昔に治療した歯の詰め物の老朽化、またそこが欠けたりしてそこから虫歯になったりするんだそう。

また、別の歯医者さんにも話を聞きました。神奈川県座間市にある歯科医院の中島康文先生、そして先ほどの田中准教授によると、「ストレス社会」。ストレスで頻繁に甘いものをつまんだりしまったりすることがあると思いますが、それが良くないということです。

糖を分解することで作られる酸によって歯は溶けていくんですが、頻繁に間食をすることでその時間が長くなり、より虫歯になりやすくなるといいます。

朝晩ちゃんと歯磨きをしても、食べる頻度が高かったり、糖が多く含まれているものを摂取すると虫歯になりやすいということです。

■虫歯になりにくい間食は？

ただどうしても、家事の合間に、仕事の合間に間食をして、その後すぐに歯磨きをするのは難しいと思います。そこで虫歯になりづらい間食の方法を聞いてきました。

先ほどご紹介した座間市の中島先生によると、1つめはよくかんで食べる。歯の修復には唾液が大事だということです。

つづいて大事なのが食べる時間です。最も間食に適している時間は“午後3時”。

ちょこちょこつまむと歯が溶ける時間が長くなる。なので時間を決めて間食するのも大事だそう。特に、午後3時は1日の中で一番唾液が出る時間なんだそうです。昔からよく言われる「3時のおやつ」、歯を守る観点からもちゃんと理にかなっているんです。逆に最も唾液が出にくいのは夜なんだそうで注意してください。

■虫歯になりやすい食べ物は

そして、一番気になる食べるもの。田中准教授によると虫歯になりやすいのは…

「糖が多い」「歯にくっつきやすい」食べもの。

糖を分解してできた酸で歯が溶けていきますので、口の中に長く残ってしまうような歯にくっつくものは要注意です。

また中島先生によると、この時期に注意してほしいこと。夏のこの時期、スポーツドリンクをよく飲みますよね。一般的に糖が多く含まれているスポーツドリンクを飲んだあとも虫歯には注意が必要ということです。

ただ熱中症対策もこれから大事になりますので、中島先生がおすすめするのは麦茶。そして足りない塩分は塩分タブレットなどで補うのがいいということです。

（6月5日放送『news every.』より）