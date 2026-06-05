プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のチーム「KADOKAWAサクラナイツ」の渋川難波（40）が5日、自身のXで謝罪した。

同日、チームの公式サイトで「この度、弊チーム所属の渋川難波選手に関する報道が近日中になされる旨の連絡がございました」とし「本人に事実関係を確認したところ、報道内容に自身の不適切な行動が含まれていることを認め、深く反省している旨の報告を受けております」と認めていることを伝え「また同時に、渋川選手本人より退団の申し出がございました」などと伝えた。なお、渋川の申し出、処遇については「関係各所と慎重に協議・検討を進めてまいります」としている。

渋川は自身のXで「私の不適切な行動により、ファンの皆様、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪するとともに、文章の画像を投稿した。

文書には「謝罪とご報告」として「この度は、私のプロ選手として、また一人の人間としての著しく自覚を欠いた行動により、ファンの皆様、関係者の皆様、そしてMリーグを愛するすべての皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と記した。

近日中に週刊誌が報道する内容については「私が不適切な行動をとった事実が含まれております」と認め「これまで私を信頼し、応援してくださった皆様の期待を裏切るような真似をしてしまい、自らの未熟さと不徳を深く恥じ、猛省しております」と伝えた。

また「今回の事態を重く受け止め、麻雀プロとしての活動および個人活動を当面の間、一切自粛させていただきます」と報告。退団の申し出については「現在はチームおよび関係各所の判断を待っている状態です」とした。

続けて「妻には多大なる苦痛とショックを与えてしまったにもかかわらず、妻は『今回は離婚をしないでおく、ただし次はない、今後の償いの行動を見させてもらう』と言ってくれました。感謝しかありません」と、感謝を記した。

そして「この自粛期間中、自らの行動を徹底的に見つめ直し、失った信頼を少しでも回復できるよう、一から責任ある行動を尽くしてまいります。関係者の皆様、ならびに応援してくださる皆様、重ねて心よりお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした」とつづった。