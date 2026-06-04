『雪見だいふく』を自分好みにカスタマイズ 648通りの組み合わせを楽しめる限定店が中目黒に登場 “つつみたて”ならではの味わいも
ロッテは、アイスブランド「雪見だいふく」の新たな楽しみ方を提案する体験型店舗『my雪見だいふく』を、17日から9月23日まで東京・中目黒に期間限定オープンする。利用者自身が好みの組み合わせを選び、“自分だけの雪見だいふく”を作れるのが特徴で、計648通りのカスタマイズが楽しめる。
【画像】チョコミントにつぶあん…計648通りのカスタマイズ表
『my雪見だいふく』は、雪見だいふくブランドと消費者との新たな接点創出を目的に展開するテイクアウト専門カフェ。利用者は「アイス」「アイスのトッピング」「仕上げ」の3つの工程を組み合わせ、自分好みのメニューをオーダーできる。8種類のアイスと18種類のトッピング・仕上げを用意し、その組み合わせは計648通りに及ぶ。
最大の特徴は、店舗で1つずつ“手づつみ”で仕上げる点だ。つつみたてならではの食感や味わいを楽しめるとしている。オリジナルメニューは2個1セット900円（税込）から販売する。
また、約3ヶ月の営業期間中には、季節ごとに内容が変わるスペシャルメニューも展開する。第1弾となる6〜7月限定メニューは、紫陽花をイメージしたフローズンヨーグルトをベースに、ブルーベリーソースとクッキークランブルを組み合わせた商品。甘さを抑えた爽やかな味わいが特徴で、数量限定で販売される。
店舗ではドリンクメニューも充実させる。天保年間創業の老舗茶舗「放香堂」とコラボレーションし、最高段位茶師が厳選した茶葉を使用したほうじ茶や抹茶入り煎茶、抹茶入り玄米茶、和紅茶などを提供。さらに、「放香堂加琲」のアイスコーヒーもラインアップする。
このほか、店舗限定のオリジナルグッズも販売。オリジナルロゴ入りTシャツやキャップ、「雪見うさぎ」のフレークシールなどを用意し、来店記念として購入できる。
雪見だいふくは1981年に発売され、2026年に誕生45周年を迎える。冷たくコクのあるバニラアイスをやわらかいもちで包んだ商品として長年親しまれてきた。今回の店舗では、その魅力を新たな形で体験できる場として展開する。
■店舗概要
・店舗名：「my雪見だいふく」
・営業期間：2026年6月17日〜9月23日
・営業時間：
［平日］後1：00〜後8：00
［土日祝］前11：00〜後8：00
・所在地：東京都目黒区上目黒1-13-11 リバーサイド中目黒1F
・アクセス：中目黒駅から徒歩3分、代官山駅から徒歩9分
・価格：オリジナルメニュー2個1セット900円（税込）〜
・予約：来店6日前の午前0時から受付開始、来店前日の深夜0時で締切（予約枠に空きがある場合は当日予約も実施）
【画像】チョコミントにつぶあん…計648通りのカスタマイズ表
『my雪見だいふく』は、雪見だいふくブランドと消費者との新たな接点創出を目的に展開するテイクアウト専門カフェ。利用者は「アイス」「アイスのトッピング」「仕上げ」の3つの工程を組み合わせ、自分好みのメニューをオーダーできる。8種類のアイスと18種類のトッピング・仕上げを用意し、その組み合わせは計648通りに及ぶ。
また、約3ヶ月の営業期間中には、季節ごとに内容が変わるスペシャルメニューも展開する。第1弾となる6〜7月限定メニューは、紫陽花をイメージしたフローズンヨーグルトをベースに、ブルーベリーソースとクッキークランブルを組み合わせた商品。甘さを抑えた爽やかな味わいが特徴で、数量限定で販売される。
店舗ではドリンクメニューも充実させる。天保年間創業の老舗茶舗「放香堂」とコラボレーションし、最高段位茶師が厳選した茶葉を使用したほうじ茶や抹茶入り煎茶、抹茶入り玄米茶、和紅茶などを提供。さらに、「放香堂加琲」のアイスコーヒーもラインアップする。
このほか、店舗限定のオリジナルグッズも販売。オリジナルロゴ入りTシャツやキャップ、「雪見うさぎ」のフレークシールなどを用意し、来店記念として購入できる。
雪見だいふくは1981年に発売され、2026年に誕生45周年を迎える。冷たくコクのあるバニラアイスをやわらかいもちで包んだ商品として長年親しまれてきた。今回の店舗では、その魅力を新たな形で体験できる場として展開する。
■店舗概要
・店舗名：「my雪見だいふく」
・営業期間：2026年6月17日〜9月23日
・営業時間：
［平日］後1：00〜後8：00
［土日祝］前11：00〜後8：00
・所在地：東京都目黒区上目黒1-13-11 リバーサイド中目黒1F
・アクセス：中目黒駅から徒歩3分、代官山駅から徒歩9分
・価格：オリジナルメニュー2個1セット900円（税込）〜
・予約：来店6日前の午前0時から受付開始、来店前日の深夜0時で締切（予約枠に空きがある場合は当日予約も実施）