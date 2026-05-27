「白の中でも使える白で」白を上手に着る方法





「なんとなく」着るとさっぱりと見える白。近しいものを重ねたり、時をへたようなヴィンテージ感を求めたり、ときには知識を深めることで味わいが増し、凝った印象へと近づける。白を着る日がよりよく変わる、選びと着方をあらためて。







白は「ぬくもりをのこす」

たった１枚でも奥行きが得られる、ニットならではの起毛感や編み地を利用。ソフトな風合いにより、混じりけのない色みの緊張もほどよく削がれてエフォートレスに昇華。







ドライなニットと落ち感パンツの異素材MIX

白ローゲージプルオーバー／デミルクス ビームス（デミルクス ビームス新宿） 白パンツ／OSLOW（フィルム）



ウールとはまた違う、しゃりっとしたコットンナイロン素材でニット自体も春へと移行。ふわふわな質感よりも甘さひかえめに。肌を効かせて顔まわりをすっきりと見せられる、前後で開きの異なるクルーネックはどちらを前にしても着られる２WAY。リラクシーな上下がルーズに転ばないよう、小物はきちんと感を意識。







「ヴィンテージっぽい」を白だけで

古着屋にありそうなアイテムや風合いを組み合わせて、さわやかな白にヴィンテージのような趣を加算。色自体に品のいいイメージがそなわっているから、なつかしいムードもこってりしすぎず洗練化が図れる、うれしい相乗効果もねらえる。







レディに振っても親しみが残る気楽な風合い

白フリルブルゾン／HER. 白ニットスカート（カーディガンつき）／MANOF ブラウスに見えて実はブルゾンの意外性で、たっぷりとしたフリルをカジュアルダウン。スカートはニットで選び、色みにも風合いにも重厚感を意識。







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