「ドレス未満の華やかさ」日常ドレスアップに適したスカート





キレイに見えることは大前提。でも気負いすぎるのもちょっと違う。ほんの少しの惹かれるフックにひとさじの抜け感を添えた、ちょうどいい存在感のスカート選び。







「ハンパな丈でドレスアップ」

マキシ丈だと主張が強いプリーツやレースなどのレディなひとクセは、ひざ丈を選んでカジュアルダウン。ベーシックな色を選ぶなど、丈に新鮮味があるぶん落ち着くポイントを押さえたい。

プリーツスカート／thehighlights シャツブルゾン／エトレトウキョウ 適度なツヤとエアリーな質感で、ウール素材なのにライトな印象。ボウタイブラウス風のトップス×プリーツスカートのグッドガールな装い。モノトーンで統一することでモードな静けさをまとって。タイトなロングブーツがキレをもたらし、ちょっと辛口に方向づけ。







とろみ素材で「落ち感のあるフレア」

白スカート／martinique（マルティニーク ルミネ横浜）

ふわっと広がるさまがエレガントなギャザーやフレア。ハリがあるとドレッシー。しっとりと落ちる心地よい質感で力を抜けば、品がいいのに親しみやすい理想の佇まいが完成。

定番のボーダートップスを、品の良い白スカートでレディに引き上げ。あえて裾をインせずルーズに纏うことで、フレアの甘さをカジュアルダウンさせるのが今っぽさの秘訣。サングラスやカゴバッグなど、遊び心のある小物を添えて。







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