TXTが全力でM!LKをカバー！完璧な日本語＆ノリノリのパフォーマンスを披露し「めっちゃ歌うますぎて滅！」「最高すぎる」と歓喜の声

【動画】TXTがM!LK「好きすぎて滅」をカバー！／M!LKメンバーによるTXT「Happily Ever After」ダンス（2023年）／TXTがキュートさ全開で踊る「かわいいだけじゃだめですか？」カバーも

TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のSNSが更新。M!LKの「好きすぎて滅」をパフォーマンスする動画が公開され、大きな注目を集めている。

■TOMORROW X TOGETHERが「好きすぎて滅」を完璧に歌い上げる！

本投稿は、TOMORROW X TOGETHERが愛知・IGアリーナにて開催した『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』5月23日公演で披露した、M!LKの「好きすぎて滅」を歌唱しているシーンだ。

横並びでスタンドマイクの前に立ち、テンポの早い日本語の歌詞も完璧に歌いこなすメンバーたち。ファンへの表情アピールたっぷりに踊るSOOBIN（スビン）、ノリノリのパフォーマンスで魅せるTAEHYUN（テヒョン）、伸びやかに歌い上げるHUENINGKAI（ヒュニンカイ）。YEONJUN（ヨンジュン）とBEOMGYU（ボムギュ）は、カメラ目線でのセリフもバッチリ決めた。

最後は5人でマイクの前に集まり、息ぴったりのポーズを披露。客席のペンライトの動きや大きな歓声からも、会場の盛り上がりが伝わってくる。

なお、佐野勇斗はInstagramライブにて、「母親から連絡来てた」とこのパフォーマンスを知っていたことを明かし、「ありがとうございます、世界的に有名な方々が…」とコメント。ちなみにM!LKは2023年にTOMORROW X TOGETHERの「Happily Ever After」のダンス動画を公開している。

SNSでは「やばい、全力のカバー最高すぎる」「めっちゃ歌うますぎて滅！」「一生見てられる」「爆裂愛してるもお願いします！」「次は歌番組での共演熱望！！」などの声のほか、「歌ってくださってるの嬉しすぎて滅」「み！るきーず大歓喜＆大号泣」など、M!LKファンからも大きな反響が寄せられている。

■M!LKが2023年に公開したTXTの「Happily Ever After」ダンス動画

■TXT、5月24日に披露した「かわいいだけじゃだめですか？」カバーダンスも