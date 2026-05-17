ケアラーの風景 ささえるあなたへ…小説家・阿刀田高さん

小説家の阿刀田高さん（９１）は昨年、認知症だった妻、慶子さんを８７歳でみとった。

自宅で２年以上介護をした後、妻にうそをついて介護施設に入所させたという。「やれることはやり切った。後悔はない」と振り返る。

最後の言葉を聞いて「ああ、よかった」と

妻の異変に気付いたのは、２０２０年正月の温泉旅行の時。興奮した状態で、「あなた一人で行けばいい」などとわめきちらしたのです。その後、病院を受診して、「レビー小体型認知症」と診断されました。

自宅で妻を介護する生活が始まりました。ごはんを炊いて、おかずは近所のスーパーで総菜や刺し身を買って。洗濯や掃除もしました。結婚前に７年ほど一人暮らしをしていてよかったと思いました。家事経験が少なかったら、もっと大変だったでしょう。

介護を始めて１年もたたない頃、妻は自宅の階段から転げ落ちて背中や腰を骨折し、以後、一人で歩けなくなりました。介護のためにヘルパーさんにほぼ毎日来てもらい、恥も外聞もなく洗濯や掃除を外注するなど、いろいろな人に頼りました。でも、夜から朝にかけては妻と２人きり。妻のおもらしの後始末などはつらかったです。

認知症の症状が進むと、妻は突然、私に水をかけて「離婚してやる」となじったり、ヘルパーさんに当たり散らしたりしました。たしなめると怒りが大きくなるため、当座は黙っておき、ヘルパーさんが玄関を出た後で追いかけて謝るということもしばしばでした。

妻は子育てが落ち着いた後、「文学作品を読みたい」と言い、朗読家になりました。プロとしても活躍して、私は誇らしく思っていたのです。それだけに、人が変わったような妻の姿を見ることは、精神的に苦しくもありました。

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妻を施設に入所させようと思ったのは、２２年の冬頃です。「この状況が半年続いたら危機的状況になります。あなたがダメになります」。知人に紹介された介護に詳しい方から、そうはっきりと言われたことがきっかけになりました。

でも、妻がすんなり受け入れてくれるとは思えません。そこで２３年１月、私は「新しいデイサービスに行ってみよう」と妻をだまし、介護付き有料老人ホームへ連れていきました。職員の方には、妻が落ち着くまでしばらく面会を控えるように言われました。

再会したのは約３か月後。妻は「ここはいいところね」と、穏やかに語っていました。「鍋料理でも作ってあげたいわ。ご飯はどうしてるの？」と聞かれた時は、「出版社の寮で世話になってる」と、うそをつき安心させました。本当は自宅で一人で自炊していたのですが。適当な話を作るのは私の商売です。「自宅に帰りたいと思わせてはいけない。これでいい。これが最善なんだ」と、自分に言い聞かせました。

ただ、私も高齢ですから、面会に行くのも一苦労でしたね。「次はあの電信柱まで」と目標を決めて、自分のペースで駅まで歩き、昼ご飯を買ってバスに乗る。週に数回、そんなことを繰り返していました。

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妻が亡くなる１０日ほど前、妻は私の手を握り、「おじいちゃん大好き」と言ったんです。孫がいない場で、私のことを「おじいちゃん」と呼ぶことはないし、「大好き」と言うこともなかった。ちょっとおかしみがあってね。それがほとんど最後に聞いた妻の言葉でした。「ああ、よかった」と思いました。

老々介護は、日に日にできなくなることが増えます。妻や夫を「自分で介護しなくては」「介護施設に入れたら申し訳ない」と考えなくていいのです。自分が倒れたら、もっと大変なことになります。妻の介護に後悔はありません。自宅で一人で介護を続けなかったことは、最善の選択、決断だったと思っています。（聞き手・矢子奈穂）

あとうだ・たかし １９３５年、東京都生まれ。７８年、「冷蔵庫より愛をこめて」でデビュー。７９年に「ナポレオン狂」で直木賞、９５年に「新トロイア物語」で吉川英治文学賞。２７日、「掌（てのひら）より愛をこめて 阿刀田高さいごの小説集」（新潮社）が発売予定。

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「ケアラーの風景 ささえるあなたへ」は随時掲載します。ケアを巡る経験や思い、病気や障害などがある家族を世話するケアラーの皆さんへのメッセージを語ってもらいます。