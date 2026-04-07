とにかくラクで「とくにいい」欠点がないベージュの名品パンツ





「上より下」で手数を増やす

合わせる色を問わず、顔と距離が離れていることで間のびする心配もない。ベージュはトップスよりボトムでレパートリーを広げるほうが簡単。なかでもスタイリングを単純化できる、ギミックの効いたデザインだけをコレクト。







ワイドとテーパードの間のようなルーズ手前の曲線美

ベージュパンツ／martinique（マルティニーク ルミネ横浜）

ゴムウエストではき心地はラクなのに、ベルトループがついているため知的に装うことも可能。ももまわりがふくらむカーヴィなシルエットでもボリュームが出すぎないのは、薄くてくたっとした風合いだから。センターシームでいっそうすらりと。







股下から縦に入るタックでＡラインスカートに近い佇まい

ベージュパンツ／Sov.（フィルム） 下へ向けて広がるように設計した、股下にあしらったタックが新鮮。まるでフレアスカートをはいているかのような立ち姿で、パンツのままレディにふるまえる。赤のシアーニットを合わせて、華やかな印象を底上げ。ジップはウエストサイドについているため着脱がラク。







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