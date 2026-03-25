沢尻エリカ、約20年ぶり写真集のオフショ公開「虹を呼ぶエリカさん！」 “今”の自分をまるごとさらけ出す
俳優・沢尻エリカ（39）の写真集公式Xアカウントが24日、発売を前にオフショットを公開した。
【先行カット】スタイル抜群！海の中を悠々と泳ぐ沢尻エリカ
同写真集は、2007年発売の写真集『ERIKA』（5月23日）から約20年ぶりとなる『DAY OFF』。沢尻エリカが“今”の自分をまるごとさらけ出し、沢尻の“生き方”のすべてが記録されている、渾身の写真集。衣装はすべて本人の私物で、それに合わせた撮影場所も自らセレクト。メイクも自身で行い、ときにスッピンも惜しみなく披露し、飾らない素顔と自然体の魅力が詰まっている。
今回、写真集スタッフより「虹を呼ぶエリカさん！撮影中だけでなく、海、街歩き、山の上から…と、スタッフも何度も虹に遭遇。エリカさんはダブルも見たそうで、さすがです」というコメントとともに投稿されたのは、海上の船で撮影された一枚。
ふと振り向いた沢尻がこちらに柔らかな笑顔を向ける、自然体の魅力あふれるカットだ。さらに、空には虹がかかっており、爽やかな雰囲気を際立たせている。
公式Xでは、発売日までに複数の未公開カットやオフショットを順次公開しており、「可愛すぎ」「美、大好き」などのコメントが寄せられ、注目が集まっている。
【先行カット】スタイル抜群！海の中を悠々と泳ぐ沢尻エリカ
同写真集は、2007年発売の写真集『ERIKA』（5月23日）から約20年ぶりとなる『DAY OFF』。沢尻エリカが“今”の自分をまるごとさらけ出し、沢尻の“生き方”のすべてが記録されている、渾身の写真集。衣装はすべて本人の私物で、それに合わせた撮影場所も自らセレクト。メイクも自身で行い、ときにスッピンも惜しみなく披露し、飾らない素顔と自然体の魅力が詰まっている。
ふと振り向いた沢尻がこちらに柔らかな笑顔を向ける、自然体の魅力あふれるカットだ。さらに、空には虹がかかっており、爽やかな雰囲気を際立たせている。
公式Xでは、発売日までに複数の未公開カットやオフショットを順次公開しており、「可愛すぎ」「美、大好き」などのコメントが寄せられ、注目が集まっている。