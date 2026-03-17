敗退を謝罪し勝者を称えた大谷、米メディアがコメント欄に登場

野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で敗れ、日本史上“ワースト”となるベスト8敗退を喫した。試合後、大谷翔平投手（ドジャース）が自身のインスタグラムを更新して無念の思いを綴ったが、その投稿に対して米メディアからまさかの“皮肉”が飛び出した。

大谷は15日（日本時間16日）にインスタグラムを更新し、準々決勝の激闘を振り返る写真を投稿した。「望んだ結果には届かず、自分の不甲斐なさを痛感しています」と自らを責めつつ、結びには「そして、勝利したベネズエラの皆さん、おめでとう」と勝者への敬意を惜しまなかった。

日米のファンから労いの声が殺到する中、思わぬ形で反応を示したのが米メディア「トーキン・ベースボール」だった。同メディアは公式アカウントを通じて大谷の投稿のコメント欄に登場し、「ショウヘイ、今アメリカを応援してる？ 」とまさかの質問を投げかけた。

侍ジャパンが志半ばで敗退してしまった直後というタイミングでの、あまりにもストレートな問いかけ。傷心のスターに対する米国メディアらしい強烈なジョーク交じりの問いかけは、激闘を終えて悲しみに包まれていたSNS上で一際大きなインパクトを放っていた。（Full-Count編集部）