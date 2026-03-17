BS10で放送されたロッテ-阪神のOP戦

ロッテと阪神のオープン戦が17日、ZOZOマリンスタジアムで行われた。試合は「BS10」で中継され、解説ゲストで放送ブースに登場した“美女”にタイガースファンも沸き立っている。

この日のオープン戦は、野球日本代表「侍ジャパン」の一員としてワールド・ベースボール・クラシックを戦った佐藤輝明内野手と森下翔太外野手、坂本誠志郎捕手がスタメン出場して話題を呼んだ。

13時プレーボールの一戦は「BS10」で生中継。解説はロッテで活躍した渡辺俊介氏が務め、ゲストにはモデルの古川杏さんが出演した。古川さんは「2024ミス・アース・ジャパン 日本大会」に日本代表に選ばれたこともある美女。そして実は、大のタイガースファンでもある。

昨年は阪神タイガース90周年特別企画 Dear Tigers に参加。甲子園のビジョンにも古川さんが激励するコメントが流れた。この日のゲストが決まったは自身のX（旧ツイッター）にて「ずっと皆さんに報告したかったです 念願の初解説ドキドキしていますが楽しみます」と意気込みを語っていた。

初のゲスト出演となったが、古川さんは“ガチ勢ぶり”を発揮。年間40試合ほど観戦することなどを明かし、虎党からも「古川さん可愛すぎ」「覚えておこ かわいいし」「相当行ってる」「応援します」など好感を得ていた。（Full-Count編集部）